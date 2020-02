Titrologie : Revue de presse ivoirienne du vendredi 7 février 2020

La titrologie ou la revue de presse de ce vendredi 7 février 2020 est largement dominée par le procès de Laurent Gbagbo et de Charle Blé Goudé à la Cour pénale internationale.

Revue de presse: Laurent Gbagbo et Blé Goudé au coeur de l'actualité de ce vendredi

L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et son loyal serviteur, Charles Blé Goudé, étaient à nouveau devant les juges de la CPI jeudi 06 février 2020 pour réclamer « l’intégralité de (leurs) droits humains fondamentaux ».

Une audience qui a été décortiquée par de nombreux journaux ivoiriens ce vendredi. ''Gbagbo et Blé Goudé à la Cpi, les faits marquants du procès d'hier'', peut-on lire à la Une du quotidien Notre Voie.

Le Quotidien d'Abidjan pointe à sa page d'accueil ''1er jour d'audience de Gbagbo hier à la Cpi, humiliés, les avocats de Ouattara quittent la salle la queue entre les jambes''. Pour sa part, L'Expression affiche à sa Une: ''Procès Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la Cpi, douche froide à la Haye et à Abidjan".

Le Temps indique à sa Une: ''Après l'audience d'hier à la Cpi, pourquoi il faut croire au retour de Gbagbo". L'inter pointe à sa Une: ''Hier, à la Cour pénale internationale, vifs échanges entre le porte-parole de Blé Goudé et les avocats de Côte d'Ivoire''.

Soir Info n'est pas resté en marge de cette actualité à la Haye et écrit: ''Cpi : avant de quitter sa fonction à la Haye, le juge Tarfusseur livre des informations confidentielles sur le dossier de Gbagbo".

L'Essor Ivoirien semble farouchement opposé à un retour de l'ex chef de l'État ivoirien dans son propre pays et indique à sa Une: ''Cpi-Gbagbo, une libération sans condition= désordre en Côte d'Ivoire. La Cpi va-t-elle prendre ce risque''.

Même son de cloche pour Le Jour Plus qui mentionne à sa Une: ''Crise post-électorale, procès à la Haye, l'avocat des victimes dit non et non à une libération totale de Gbagbo et Blé Goudé".

Outre le procès de Gbagbo et Blé Goudé à la Haye, plusieurs autres sujets ont été exploités dans la presse ivoirienne ce vendredi dont l'élection présidentielle d'octobre 2020.

''Présidentielle 2020- Bedié très confiant et serein quoi qu'ils disent, nous gagnerons en octobre", indique Le Nouveau Réveil tandis que Le Patriote affiche à sa page d'accueil: ''Hamed Bakayoko à Abobo, hier, à propos de 2020: pourquoi j'ai dit que c'est bouclé, géré, calé. Ado ne force pas, il a les solutions".

Générations Nouvelles pointe à sa Une ''Présidentielle 2020, Gps avance!" L'affaire du putsch manqué qui, selon les autorités ivoiriennes, est l'oeuvre de Soro Guillaume, a une fois de plus été abordée dans la presse ce jour.

'Après les invectives, le putsch manqué et le procès, Soro Guillaume frappe à la porte de Ouattara", révèle Le Matin quand Le Mandat propose une interview de Dah Sansan qui affirme que ''Soro est aux abois''.