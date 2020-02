La dépouille de Wattao accueillie à Abidjan, Hamed Bakayoko affligé

Décédé le dimanche 5 janvier 2020 aux Etats-Unis, Issiaka Ouattara dit Wattao a retrouvé la terre de ses ancêtres le dimanche 2 février. La dépouille mortelle de l'ancien chef rebelle a été accueillie à Abidjan par le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko au cours d'une cérémonie marquée par la tristesse.

La dépouille de Wattao à Abidjan, l'inhumation prévue le 5 février

Dimanche 5 février 2020, la mauvaise nouvelle s'est répandue telle une trainée de poudre en Côte d'Ivoire. Issiaka Ouattara, plus connu sous le nom Wattao venait de pousse son dernier soupir aux Etats-Unis. Évacué à Rabat au Maroc, l'officier ivoirien a finalement été transféré aux Etats-Unis en décembre 2019. Figure emblématique de la rébellion ivoirienne menée par Guillaume Soro, "Saha Bélé Bélé", comme on le surnommait souffrait d'un diabète qui l'a longtemps tenu éloigné des regards avant de l'arracher à l'affection des siens.

L'ancien chef rebelle né en 1967 à Bouna, se trouvait aux Etats-Unis quand il a été promu colonel-major par Alassane Ouattara le mercredi 18 décembre 2019, à l'issue d'un Conseil des ministres, tout comme les colonels Chérif Ousmane, Hervé Touré Pélikan dit Vetcho. Malheureusement, ce passionné de judo n'aura pas le temps de profiter de tous les avantages liés à son nouveau grade. L'ancien commandant en second de la garde républicaine a été emporté par le mal qui le rongeait depuis un moment. "J'ai été réveillé ce matin avec une triste nouvelle. J'ai le regret de vous annoncer malheureusement le décès de mon jeune frère, le Colonel Major Issiaka Ouattara dit Wattao", a annoncé Alassane Ouattara au cours d'une cérémonie de présentation de vœux des militaires.

Dimanche 2 février 2020, la dépouille de Wattao a été rapatriée en Côte d'Ivoire en présence d' Hamed Bakayoko, ministre d'Etat, ministre de la Défense, mais également de ses proches. "Profond moment de tristesse ce jour, à l'arrivée de la dépouille mortelle du Colonel Major Ouattara Issiaka dit Wattao", a publié le maire d'Abobo sur sa page Facebook.

L'inhumation de Wattao est prévue le vendredi 7 février à Doropo (nord-est) après une cérémonie d'honneur militaire devant se dérouler la veille à l'état-major général des armées au Plateau.