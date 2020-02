Maroc : La police saisit plus de 7 tonnes de cannabis

Au Maroc, la police a fait une énorme prise. En effet, selon certaines informations, mardi 11 février 2020, elle a saisi 7,5 tonnes de cannabis dans le sud du pays, près de Guelmin. Les autorités locales précisent également que huit personnes ont été appréhendées pour "trafic international de drogue".

L'information a été livrée par la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) du Maroc. Une forte quantité de cannabis, estimée à 7,5 tonnes, a été découverte le mardi 11 février dans le sud du pays. La drogue était stockée dans un véhicule. Le communiqué émanant de la direction de la sureté mentionne que huit individus ont été interpelés à la suite de la découverte. On note également que "quatre véhicules, une moto, deux fusils de chasse, 108 cartouches et une somme d'argent soupçonnée de provenir de ces actes criminels" ont été trouvés sur les lieux. La police locale laisse entendre que ses services sont dévoués à connaitre "les liens éventuels avec des réseaux internationaux de drogue". À cet effet, une enquête a été ouverte.

Vendredi 7 février 2020, le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) du Maroc a annoncé le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue et d'immigration clandestine en direction de l'Espagne. Il note aussi qu'une grande quantité cannabis a été saisie. La quantité de drogue tombée entre les mains de la police est évaluée à 2,4 tonnes. Les faits se sont déroulés à Tanger. "Les constatations et les recherches préliminaires sur le terrain révèlent que les paquets des stupéfiants ont été emballés et conditionnés de manière à garantir leur étanchéité, explique la même source, indiquant que la nature et la qualité des produits saisis démontent qu’ils étaient destinés au trafic international par voie maritime", souligne le site le7tv.ma. Il faut noter que les saisies de drogues sont devenues récurrentes depuis un moment.