Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 15 février 2020

L'actualité politique reste le sujet majeur dans la titrologie du samedi 15 février 2020. La presse ivoirienne s'intéresse à la présidentielle du 31 octobre 2020 et la vie des partis politiques.

Titrologie, la presse révèle une crise au sommet de l'Etat

Dans sa parution du samedi 15 février 2020, Soir Info, nous rapporte qu'une crise sévit au sommet de l'Etat. En effet, précise le journal, une "grosse bataille entre Duncan et Gon Coulibaly" fait actuellement rage au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Notre confrère écrit également qu'Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), "envoie un message fort au RHDP et le prévient". Relativement au déficit de financement des entreprises, des logements et des infrastructures, le ministre Adama Coulibaly indique que "le financement à long terme est le socle du développement durable". Pour sa part, L'Inter, laisse entendre qu'à neuf mois de la présidentielle d'octobre 2020, "pro-Gbagbo, pro-Bédié et pro-Soro font bloc à Paris". Depuis son exil, Guillaume Soro confie : "Si notre combat est vrai et juste, nous l'emporteront".

La titrologie de Le Nouveau Réveil, revient sur l'intervention d'Aimé Narcisse Boli, le PCA de la Fondation inter religieuse pour la paix en Afrique. Ce dernier affirme que "l'Église a le droit de s'intéresser aux souffrances du peuple ivoirien". À propos du rançon sur des rafles, le procureur militaire, Ange Kessi, "accuse la préfecture de Police d'Abidjan", écrit le quotidien proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. A la Une de Le Matin, un cadre du RHDP affirme que "dans les grandes démocraties, les Constitutions sont révisées à profusion". Dans les colones de Le Patriote, les guides religieux s'adressent aux Ivoiriens. "Notre pays ne doit pas se permettre une autre crise", préviennent les hommes religieux. Le Temps, affiche à sa Une la mise en garde de Mamadou Koulibaly sur la "préparation de la fraude à la présidentielle 2020".