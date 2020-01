L'Église catholique accentue la pression sur Ouattara, ce qu'elle va faire

En Côte d’Ivoire, l’ Église catholique organisera bientôt une marche pacifique pour des élections apaisées en 2020. C’est l’archevêque d’Abidjan, le Cardinal Jean Pierre Kutwa qui a donné l’information, mercredi 22 janvier 2020, dans une correspondance dont copie est parvenue au confrère Afriksoir.net.

Pour des élections apaisées, l' Église catholique va marcher

Leur dernière sortie, dimanche 19 janvier 2020, au cours de laquelle l'Église catholique proposait au gouvernement ivoirien quatre conditions pouvant garantir la tenue d’élections apaisées en Côtes avait été diversement appréciée dans les média sociaux.

Mgr Salomon Lézoutié et ses paires, depuis Korhogo, recommandaient entre autres au président Alassane Ouattara et à son gouvernement, pour éviter une autre crise postélectorale, certaines actions allant dans le sens de l'apaisement du climat sociopolitique. Il s'agit de « la réconciliation nationale, qui elle passe par la libération des prisonniers politiques et d’opinions, le retour des exilés et le dégel des avoirs, de la mise en place d’une CEI réellement crédible, de privilégier le consensus et le dialogue de l’instauration et la consolidation de l’Etat de droit, qui implique le respect de la constitution et de l’organisation d’ élection ouverte »,

Cette marche, envisagée par l’ Église catholique de Côte d’Ivoire, dénommée « Allons à la paix », rassemblera 20000 personnes. « Cette marche, qui rassemblera 20 000 personnes, sera pour tous les jeunes et les femmes qui y prendront part, une façon de sensibiliser à la paix », révèle le cardinal Kutwa. Sauf interdiction par le régime d’Abidjan, la marche de l’église est prévue pour le 15 février prochain, et a déjà reçu l’approbation du Vatican.

Autorisation a été donnée, précise l’archevêque d’Abidjan, à l’Aumônerie de l’Office diocésain de la pastorale des jeunes d’Abidjan (ODJPA), le bureau des jeunes catholiques, en collaboration avec l’Association des femmes de l’église catholique. Quant à la marche, elle partira de la place de la République vers la cathédrale Saint-Paul du Plateau, épilogue de la manifestation.

Pour rappel, la marche intervient dans un climat socio-politique tendu entre le pouvoir d’Abidjan et son opposition quelques mois avant le prochain scrutin présidentiel. Les observateurs avérés de la vie politique ivoirienne redoutent une crise similaire à celle qu’a connue la Côte d’Ivoire entre 2010 et 2011, ce malgré les assurances du chef de l’Etat et de son gouvernement.

À l’heure actuelle, les revendications de l'opposition ivoirienne semblent se heurter à l'immobilisme du régime d'Abidjan. Il s'agit notamment de la reforme de la Commission électorale indépendante, de l'impartialité de la justice, de récurrentes violations de la Constitution ivoirienne, et de bien d’autres sujets touchants à l’organisation pratique des futures échéances électorales.