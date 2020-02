Souleymane Kamagaté s'invite dans le couple Alpha Blondy-Aelyssia

Le promoteur de spectacles, Souleymane Kamagaté, époux de la chanteuse couper-décaler, Bamba Ami Sarah, a donné son point de vue sur la polémique autour du remariage de l'artiste reggae, Alpha Blondy.

Souleymane Kamagaté: "Le père Alpha Blondy, je m'inquiète pour toi''

La polémique autour du remariage de l'artiste reggae, Alpha Blondy, continue de faire des vagues. Après les différentes sorties de la fille de l'artiste, Soukeina Koné, et de son ex femme, Ran Young Hong, qui ont révélé que le Jagger n'avait jamais divorcé de son premier mariage, celui-ci a publié un document attestant qu'il est bel et bien divorcé.

Alpha Blondy a même révélé que sa fille et son ex épouse ont voulu mettre fin à ses jours afin de recupérer tous ses biens. L'affaire suscite de nombreuses réactions sur la toile dont celle de Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga qui semble avoir pris fait et cause pour la coréenne et sa fille.

L'époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah a désapprouvé le comportement de la nouvelle épouse d'Alpha Blondy, Aelyssia Darragi qui, selon lui, n'a aucunement cherché à gagner la sympathie des enfants de l'artiste.

''Moi, dès que j'ai vu une nouvelle page facebook d'Alpha Blondy il y a quelques mois, j'ai compris qu’il y avait problème parce que l'ancienne page d'Alpha Blondy était gérée par sa fille Soukeina. Quand tu rentres dans la vie d'un homme riche qui a de grands enfants, attends toi à être combattue par ses enfants, soit parce qu’ils ont peur que tu sois avec leur père pour son argent ou ils font le palabre de leur maman. C'est à toi la bonne femme de savoir gérer cette situation, de ne jamais rentrer en guerre avec les enfants de ton mari, de ne jamais répondre à leur impolitesse et laisser toujours ton mari leur répondre et gérer cette situation'', s'est exprimé le nouveau marié.

Puis d'ajouter: ''Quand je voyais toutes les photos publiées par la nouvelle femme sur la page d'Alpha Blondy, j'ai compris qu’elle était juste entrain de vouloir faire mal aux enfants, du genre vous parlez mais c'est moi qui suis là et j'ai gagné le combat. C'est moi qui le contrôle".

Poursuivant, L'Homme Saga a affirmé qu'il ne croit pas du tout aux propos d'Alpha Blondy, accusant Soukeina et sa mère de vouloir mettre fin à ses jours. ''Le père Alpha, on comprend que tu veux forcément avoir raison et pour ça tu es prêt à faire passer ta fille et sa maman pour des satans dans les médias, mais tu ne pourras pas nous faire avaler qu’elles ont voulu te tuer pour prendre ton héritage et pire que ta fille t'a donné un coup de poing. Ça m'emmène vraiment à m'inquiéter pour toi. Il faut que les autorités essaient de régler cette affaire parce qu’on ne reconnaît plus notre Blondy national", a-t-il conclu.