Souleymane Kamagaté, le mari de Ami Sarah, "avec" Carmen Sama

L'époux de la chanteuse Couper décaler, Bamba Ami Sarah, Souleymane Kamagaté, a pris parti pour Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, dans l'affaire relative aux critiques qu'elle a subies après avoir dévoilé une ligne de vêtements portant le prénom de sa fille, Rafna.

Souleymane Kamagaté dit L'Homme Saga prend la défense de Carmen Sama

La veuve de Dj Arafat, Yao Carmen alias Carmen Sama, a récemment dévoilé une ligne de vêtements pour enfants portant le prénom de la fille qu'elle a eue avec son défunt mari. Un projet qui, selon ses propos, avait été pensé par Dj Arafat dès la naissance de la petite Rafna Houon. Après quoi, la belle Carmen a été sévèrement critiquée par de nombreux internautes qui lui reprochent le fait de trop exposer la dernière du Beerus Sama.

A la suite des virulentes critiques à l'encontre de Carmen Sama, le promoteur de spectacles ivoirien, Souleymane Kamagaté alias L'Homme Saga, est monté au créneau afin d'exhorter la mère de la petite Rafna à ne pas se soucier de ces critiques qu'il juge inutiles

''Soit tu es très intelligente, soit tu as de très bons conseillers. Je sais que tu es fragile mais le premier conseil que je peux te donner, c'est d'éviter de lire les commentaires sur des pages, de ne pas être abonnée à certaines pages ou forums. Nous, on n'a pas montré visage de notre enfant...Maintenant toi tu présentes ton bébé, les mêmes incrédules trouvent des choses à dire. Sache que les gens vont toujours parler'', a-t-il soutenu.

Pour l'époux de Bamba Ami Sarah, les ennemis de Dj Arafat sont toujours présents, et ces derniers se réjouiront encore plus de voir ses enfants dans la misère. "Les ennemis de Dj Arafat sont toujours présents. Ils continuent leur sale besogne. De son vivant, Dj Arafat affichait Rafna; ça n'a choqué personne. Tant que tu peux user de stratégie pour ne pas tendre la main pour t'occuper de toi et ton enfant, vas y ...'', a martelé L'homme Saga.

Puis d'ajouter que ces personnes qui critiquent aujourd'hui Carmen Sama n'ont jamais rien fait pour elle depuis la brusque disparition de Dj Arafat. "Regarde ton cahier de dons, et regarde ceux qui se plaignent, tu ne verras pas leurs noms dans le cahier. Ils n'ont rien donné et ils te donneront jamais rien. Ils attendent juste que tu gaspilles l'argent que tu as eu et qu’on fasse Sos pour s'occuper de ta fille, pour venir t'insulter et te traiter d'inconsciente. Continue d'entreprendre et de monter des business. Utilise le nom de qui tu veux pour accroître ton business. Tu as lait en poudre pour boire ton café et à cause de bouche des gens, tu vas boire café Baoulé", a-t-il déclaré.