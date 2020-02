Côte d'Ivoire: Serey Dié pique une crise de colère, ce qui l'a énervé

L’ex-footballeur international, Geoffroy Serey Dié, n’est pas content. L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire a exprimé sa vive colère après l’incident survenu entre un policier ivoirien et un citoyen tunisien à Abidjan.

"La Côte d’Ivoire n’est pas un refuge pour les Ivoiriens" (Serey Dié)

«Pourquoi nous devons toujours accepter ce que les autres ne vont jamais accepter?», s’est interrogé d’entrée Geoffroy Serey Dié. L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, ne décolère pas après avoir visionné la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle un individu présenté comme un ressortissant tunisien, s’en prend violemment à un agent des forces de l’ordre en plein exercice de ses fonctions.

«J’ai vraiment mal au cœur (…) Si j’étais présent sur les lieux, j’allais défendre l’image de mon pays au prix de ma vie car je considère que c’est une humiliation», s’est-il exprimé. Jugeant l’acte de ce ressortissant maghrébin à la fois inadmissible et impardonnable, l’Eléphant champion d’Afrique de 2015 a souhaité que cet incident ne reste pas impuni. La Côte d’Ivoire, fait-il savoir, est le pays des Ivoiriens et non un refuge pour ces derniers.

«La Côte d’Ivoire n’est pas un refuge pour les Ivoiriens, c’est notre pays. Vous acceptez comme des frères ne vous donne pas le droit de vous croire au-dessus de nos lois car si vous êtes riches, nos valeurs ne sont pas à vendre », a-t-il mis en garde, avant d’inviter les forces de l’ordre « à se faire respecter».

Mis aux arrêts, l'indélicat qui a porté main à l'agent des Forces de l'ordre, est actuellement détenu à la préfecture de police et devrait être jugé. Quant au policier giflé, il a été félicité par sa hiérarchie pour le sang froid gardé lors de l'incident.