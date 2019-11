Gervinho oublié par Kamara Ibrahim, la FIF célèbre Serey Dié

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Serey Dié, sera honoré ce samedi au Stade Félix Houphouet Boigny lors de la rencontre entre la sélection ivoirienne et le Mena du Niger

Les Éléphants de Côte d'Ivoire et la FIF réservent une belle surprise à Serey Dié

L’ex-international ivoirien, Geoffroy Serey Dié, par ailleurs, ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, a annoncé sa retraite internationale le 13 septembre 2019, après une brillante prestation à la CAN 2019, malheureusement ponctuée par un tir au but manqué face à l'Algérie, qui a couté l'élimination à la Côte d'Ivoire en quarts de finale. Avec au total 47 sélections, Serey Dié a vécu des moments intenses avec la sélection nationale dont le plus mémorable est certainement la Coupe d'Afrique des nations en 2015, une compétition durant laquelle le milieu de terrain avait été tout simplement impressionnant.

Présent à Abidjan pour cette trêve internationale, l'actuel joueur du Fc Aauru de Suisse a effectué, mardi, une visite à ses anciens partenaires de l'équipe nationale lors de la séance d'entrainement visant à préparer la rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 ce samedi 16 novembre au Felicia.

En marge de cette rencontre, la Fédération ivoirienne de football (FIF) et les poulains de Kamara Ibrahim ont décidé de rendre publiquement un vibrant hommage à Serey Dié Geoffroy pour l'énorme service rendu à la nation. Cette information émane d'un communiqué publié par l'instance dirigeante du football ivoirien dont copie nous est parvenue.

''Pour la réception des Mena du Niger à Abidjan, la Fédération ivoirienne de football (FIF) et les Éléphants de Côte d’Ivoire ont décidé, en effet, de rendre hommage à Geoffroy Serey DIE qui a connu une riche carrière internationale, de 2013 à 2019. Fougueux et déterminé dans le milieu de terrain des Éléphants, Serey Dié, qui compte 51 sélections, a mérité de porter à plusieurs reprises le brassard de capitaine. Il a également pris part au Mondial 2014 et il a surtout participé à trois phases finales de la CAN, dont celle remportée par les Ivoiriens en 2015, en Guinée Équatoriale'’, pouvait-on lire dans ledit communiqué.

Cette célébration de Serey Dié intervient au moment où Yao Kouassi Gervais "Gervinho" peine à intégrer la sélection nationale depuis l'arrivée de Kamara Ibrahim à la tête des Éléphants de Côte d'Ivoire. Le joueur de Parme a fait savoir sur le plateau de l'émission Talents d'Afrique, le lundi 11 novembre 2019, qu'il espère bien enfiler de nouveau le maillot national. "L'heure de la retraite internationale n'a pas encore sonné. Je ne quitterai pas la sélection nationale de cette façon, sur cette défaite contre le Maroc. J'ai encore quelque temps à passer en sélection. Mentalement, physiquement, je suis bien", a confié le champion d'Afrique 2015.