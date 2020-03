Titrologie ou revue de la presse ivoirienne du mercredi 4 mars 2020

Titrologie. Les tabloïds ivoiriens offrent à leurs Unes de ce mercredi 4 mars 2020, une actualité socio-politique largement variée. Parmi les sujets abordés, l'on peut citer entre autres : la modification de la constitution, la recomposition de la CEI ou encore le processus d’identification lancé il y a deux semaines.

Titrologie : Des voix s'élèvent contre la libération de Gbagbo, Ouattara va modifier la constitution

Le projet de révision de la constitution annoncé par le chef de l’Etat est l’un des sujets qui revient en boucle à la Une des journaux ivoiriens dans leurs parutions de ce mercredi 4 mars 2020.

« Révision de la constitution, modification du code électoral, remaniement ministériel, Ouattara place ses derniers gros pions », affiche à sa Une le confrère le Sursaut.

Soir Info, pour sa part, dit tout sur le calendrier des réformes en cours notamment celui de la révision de la constitution et du code électoral.

« Révision de la constitution : Les députés réunis en session extraordinaire hier », informe l’Expression sur le même sujet. «Modification de la constitution : Ouattara pose le pas de trop», écrit pour sa part Générations Nouvelles.

Outre la modification de la constitution, les journaux ivoiriens se sont également intéressés au bras de fer gouvernement-opposition portant sur l'affaire de la recomposition de la commission électorale indépendante (CEI) qui a lieu devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

«CEI : L’Etat ivoirien est obligé d’appliquer l’arrêt de la Cour africaine », explique Siaka Bamba, observateur des élections pour l’UA, l’OIF et la CEDEAO, à la Une du Nouveau Réveil.

« Ivoiriens, l’arrêt de la Cour vous donne le droit de défendre votre droit à une CEI indépendante », a-t-il poursuivi. «Recomposition de la CEI : Du nouveau dans l’affaire », écrit Soir info.

Au sujet du processus d’identification, le face-à-face entre le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Maurice Kakou Guikahué, et le directif exécutif du RHDP, Adama Bictogo, annoncé sur les antennes de RTI 1 est largement relayé à la Une de plusieurs journaux.

« Affaire 30 milliards : « Le ‘’laboratoire de l’intoxication ’’ brûle aujourd’hui : débat télévisé de vérité entre Guikahué et Bictogo ce soir », annonce en grande pompe le Jour plus.

« Débat télévisé entre Guikahué et Bictogo : Le face à face entre deux Côte d’Ivoire », informe à sa manchette l’Expression.

Autre sujet de la titrologie du jour, c’est la commémoration des 9 ans du « massacre » des 7 femmes d’Abobo. « Des milliers de victimes en colère contre la CPI », barre à sa Une l’Expression.

« Non à la libération de Gbagbo et Blé Goudé », relaie le confrère des propos des manifestantes. « Tuerie des femmes d’Abobo, 9 ans après, le collectif des victimes, catégorique: Nous disons non à la libération de Gbagbo et Blé Goudé », informe pour sa part Le Mandat.

« 9 ans après le massacre : Abobo pleure toujours et réclame justice », affiche le Patriote.