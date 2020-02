Présidentielle: Gon Coulibaly et Adama Bictogo se disent les vérités

La candidature d'Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle du 31 octobre 2020 est de plus en plus évoquée. Alassane Ouattara serait prêt à passer la main à son Premier ministre après dix années passées à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais pour l'heure, le président ivoirien n'a officiellement pas annoncé son retrait. Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), s'oppose à une candidature de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Du moins jusqu'au 22 janvier 2020.

Présidentielle, Bictogo directeur de campagne de Gon Coulibaly ?

Adama Bictogo n'a pas caché son désaccord sur la volonté d'Alassane Ouattara de faire d'Amadou Gon Coulibaly le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Pour l'ancien ministre ivoirien de l'Intégration et d'autres cadres du RHDP, le Premier ministre manque de charisme et est trop réservé. Les détracteurs du chef du gouvernement avancent également que le "dauphin" du président Ouattara a une santé fragile à cause d'une intervention chirurgicale subie dernièrement. Ainsi, son état physique ne lui permettrait-il pas de supporter l'intensité de la campagne présidentielle. Malgré ces vives critiques, l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) s'est dit prêt à imposer son choix et positionner son fidèle compagnon en tant que candidat du RHDP.

Convaincu qu' Alassane Ouattara ne reviendrait pas sur sa décision, Adama Bictogo s'est résolu à accepter le choix du "patron". La Lettre du Continent, dans sa publication du mercredi 5 février 2020, indique que l'homme d'affaires ivoirien et Amadou Gon se sont rencontrés le 22 janvier 2020 en France, dans un célèbre restaurant. Au cours des échanges, souligne le média français, ces deux grosses pointures du RHDP ont fait la paix et ont parlé de la candidature de Gon. Notre source ajoute qu' Adama Bictogo pourrait même devenir le directeur de campagne de l'ancien ministre de l'Agriculture. Il faut noter que Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, a également pris part à la rencontre.