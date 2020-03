Titrologie ou revue de la presse ivoirienne du lundi 9 mars 2020

Dans la titrologie de ce lundi 9 mars 2020, les journaux ivoiriens évoquent les réactions de la classe politique suite à la décision du président Alassane Ouattara de modifier la constitution ivoirienne.

Titrologie : Ouattara veut modifier la constitution, l’opposition en branle

Le discours du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara prononcé le jeudi 5 mars dernier devant les deux chambres du parlement ivoirien continue d’alimenter l’actualité socio-politique ivoirienne.

« Ouattara, non à la diversion », écrit à sa Une Générations Nouvelles, en réaction à l’annonce du chef de l’Etat de ne pas briguer un troisième mandat. Et le confrère d’ajouter : « L’opposition refuse le tripatouillage ».

Alassane Ouattara, faut-il le souligner, avait à l’occasion de son discours "historique", énuméré certains point de la constitution qu’il envisage de modifier. Lequel projet se heurte au refus de ses opposants.

« Un avocat français dévoile le plan secret de Ouattara », confie le Nouveau Courier sur le sujet. Avant de livrer la position de l’opposition ivoirienne. « L’opposition dit non, non et non ! », s’exclame le journal à propos du projet de modification de la loi fondamentale.

« Révision de la constitution : Ce que propose Ouattara », peut-on lire à la Une du confrère le Patriote. « L’opposition ivoirienne formelle : Ouattara doit retirer sa constitution », informe pour sa part le Nouveau réveil.

Le confrère a aussi fait écho de l’appel du ministre Ouattara Gnonzié lancé aux militants et sympathisants des formations politiques membres de l’opposition. « Démocrates, restez mobilisés et à l’écoute des mots d'ordre ».

Outre le projet de modification de la constitution, l’opposition a également rappelé à l’ordre Alassane Ouattara sur son désir de « transférer » le pouvoir à une nouvelle génération.

« Le pouvoir appartient au peuple, il ne se transfère pas », a rétorqué Guillaume Soro à la Une de Générations Nouvelles. Pour Koné Boubakar, cadre du FPI proche de Laurent Gbagbo dont les propos ont été repris à la Une de Le Temps, « Ce n’est pas à Ouattara de choisir le futur président ».

« Malgré sa renonciation à un troisième mandat, Ouattara n’est pas Mandela », répond Notre Voie aux partisans du président Alassane Ouattara qui estiment que leur mentor est entré dans l’histoire au même titre que Nelson Mandela, l’ancien chef d’Etat sud-africain.