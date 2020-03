Lady Ponce: Son mari qui l'a accusée d'adultère, demande pardon

Après avoir accusé publiquement son épouse Lady Ponce d'être une femme infidèle, Le dieu Cyclone a finalement présenté ses excuses à la chanteuse camerounaise.

Le dieu Cyclone: ''Lady Ponce est une bonne personne, je demande pardon''

Le promoteur de spectacles camerounais communément appelé Ledieu Cyclone a récement révélé que sa femme qui n'est autre que la sulfureuse chanteuse camerounaise, Lady Ponce, l'avait trompé à plusieurs reprises. Il avait publié sur les réseaux sociaux des captures d'ecran de certaines conversations de sa femme avec ses supposés amants.

''Je me suis engagé corps et âme dans cette relation avec Lady Ponce mais là, je suis victime d'une femme qui m'a utilisé...avant de me jeter comme un chiffon", avait déclaré l'époux de la belle chanteuse camerounaise.

Sevèrement critiqué par les internautes qui estiment qu'il aurait pu régler ses problèmes de couple à huis clos, Ledieu Cyclone semble regretter amèrement son acte puisqu'il a publié une autre vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il vante les qualités de son épouse tout en avouant avoir agir sous l'effet de la colère.

''Lady Ponce est prête à sacrifier sa vie pour les autres. Si tu lui poses un problème de 1000€, si elle possède cette somme elle te donne sans réfléchir puis elle reste sans un sou. Je lui disais: c'est pas comme ça qu'on fonctionne quand tu veux aider. Elle est une bonne personne; elle a perdu ses parents très jeune. Elle s'est bien battue. C'est une vraie battante. Face à cette situation, je me suis retrouvé seul. J'étais au bout d'une dépression. Elle était en Afrique, moi en Europe. Nous n'avons pas pu dialoguer pour mettre les choses au clair. Donc, j'ai agi sur un coup colère'', a déclaré Le dieu Cyclone.

N'ayant pas remis en cause les accusations d'infidélité contre son épouse, Le dieu cyclone a cependant imploré le pardon de cette dernière. ''Nous ne sommes plus ensemble mais officiellement nous sommes encore mariés. Je demande pardon à Lady Ponce. Pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. Tu m'as apporté beaucoup de bonheur en 18 mois de mariage. Tu es une bonne femme, une bonne mère, une icône de la musique Camerounaise. Ne la jugez pas pour ce qu'elle est mais regardez son travail, ce qu'elle fait dans la musique. Ne mélangez pas nos problèmes de couple avec son travail. Pardonne moi", a-t-il soutenu.