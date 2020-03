La chanteuse Lady Ponce accusée d'adultère par son mari: Les raisons

Après seulement 18 mois de mariage, la célèbre chanteuse camerounaise, Lady Ponce, est accusée d'infidélité par son mari communément appelé ''Le dieu Cyclone''.

La chanteuse camerounaise Lady Ponce a-t-elle trompé son mari ?

Pendant que l’épidémie de Coronavirus est en train de faire fureur dans plusieurs pays africains, et que toutes les activités sont quasiment au point mort, une affaire de couple impliquant la talentueuse chanteuse camerounaise, Lady Ponce, suscite une vive polémique sur la toile.

En effet, l'auteure du titre à succès ''secoué secoué'' est accusée d'infidelité par son mari, ''le dieu Cyclone'', un promoteur de spectacles camerounais, qui, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a révélé avoir vu des messages compromettants dans le téléphone de la femme qu'il a épousée il y a seulement 18 mois.

''J'ai vu dans son téléphone un message venant d'un certain Grec Belobo qui est un chanteur, où ma femme disait qu'elle avait aimé la nuit qu'ils avaient passée ensemble; où ma femme disait qu'elle adore quand il lui caresse les seins; où ma femme l'appelait bébé dans tous les sens. J'ai été choqué, c'est une femme que j'ai épousée...Quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'ils se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel mais qu'il n'y avait rien eu entre eux", a-t-il déclaré.

Et ''le dieu Cyclone'' de confier un autre cas d'infidélité de son épouse. "Après, j'ai installé une application dans son téléphone qui transferait les messages qu'elle recevait vers mon téléphone. Et c'est ainsi que j'ai reçu un message qu'elle a envoyé à un certain Raphaël Abouem dans lequel elle lui disait qu'elle allait bientôt divorcer d'avec son mari pour être entièrement à lui'', a-t-il expliqué.

Le mari cocu a dévoilé que sa femme a effectivement entamé une procédure de divorce à son insu. L'époux de Lady Ponce dit avoir été exploité par la chanteuse camemouraise qui veut maintenant se débarrasser de lui parce qu'elle aurait eu mieux ailleurs.

''Je me suis engagé corps et âme dans cette relation avec Lady Ponce mais là, je suis victime d'une femme qui m'a utilisé... avant de me jetter comme un chiffon", a déclaré le promoteur de spectacles camerounais, qui a également publié les captures d'écran des différentes conversations entre Lady Ponce et ses supposés amants.