Côte d'Ivoire : 10 mois après le décès de Dj Arafat, ce qui arrive à Drogba

L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, et le défunt artiste Couper-décaler, Dj Arafat, ont été classés parmi les 100 personnalités publiques les plus influentes de la Côte d’Ivoire de l’année 2020.

L’Association des Conseils en Lobbying et Affaires Publiques de Côte d’Ivoire (ACLAP-CI), a publié jeudi 11 juin 2020, sur son site internet, la liste des 100 personnalités publiques les plus influentes en Côte d’Ivoire de l’année 2019.

A en croire ladite association, cette liste est le fruit d’une étude-observation annuelle des lobbyistes de Côte d’Ivoire. Elle a pour but d’orienter le monde des Affaires Publiques et l’opinion tant nationale qu’internationale sur les personnalités qui marquent la vie publique en Côte d’Ivoire durant une année.

Sur cette liste, se trouve l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, qui pointe au 13e rang des personnalités publiques les plus influentes de Côte d’Ivoire.

Candidat à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l’icône nationale du football ivoirien est d’ailleurs la 1e personnalité sportive la plus influente de Cote d’Ivoire.

L’actuel président de la FIF, Sidy Diallo, a été cité comme la 41e personnalité publique la plus influente du pays. Sur le plan sportif, il pourrait être classé en 3e position derrière la redoutable sprinteuse Ta Lou Marie Josée, classée 34e personnalité publique de Côte d’Ivoire.

Le roi du Couper décaler, Feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, a, lui, été classé 14e personnalité la plus influente de Côte d’Ivoire. "L’influenmento" est numéro 1 au niveau des personnalités de la musique, devant la star du reggae, Seydou Koné alias Alpha Blondy classé 26e, et Traoré Salif dit Asalfo, 40e personnalité publique de Côte d’Ivoire.

Cette liste exclut d’office le Président de la République, la Première dame, le Vice-Président et la Seconde dame, les Juges et Magistrats, les membres des Forces de Défense et de Sécurité.

Voici les 100 personnalités les plus influentes de Côte d’Ivoire, selon l’ ACLAP-CI.

Amadou Gon COULIBALY

Aimé Henri KONAN BEDIE

Hamed BAKAYOKO

Birahima Téné OUATTARA

Adama BICTOGO

Em. Jean Pierre Cardinal KUTWA

Mamadi DIANE

Guillaume KIGBAFORI SORO

Marcel AMON-TANOH

Alain Richard DONWAHI

Patrick Jérôme ACHI

Masséré TOURE-KONE

Didier DROGBA

Feu Ange Didier HOUON (Dj Arafat)

Ibrahim Cissé BACONGO

Nialé KABA

Ally COULIBALY

Jean-Marie ACKAH

Amadou SOUMAHORO

Alain Yao KOUADIO

Jean-Luc BEDIE

Jean-Louis BILLON

Mgr Paul Siméon AHOUANAN

Raymonde GOUDOU

Feu Cheick Boikary FOFANA

Seydou KONE (Alpha Blondy)

Adjoumani Kouassi KOBENAN

Maurice Kakou GUIKAHUE

Robert Beugré MAMBE

Kandia KAMISSOKO CAMARA

Bruno Nabagne KONE

Simone Ehivet GBAGBO

Fabrice SAWEGNON

Marie Josée TA LOU

Sidiki DIAKITE

Esmel Emmanuel ESSIS

Mariatou KONE

Hien Yacouba SIE

Siandou FOFANA

Salif TRAORE (Asalfo)

Augustin Sidy DIALLO

Abdallah A. MABRI TOIKEUSSE

Guy Serge Beynaud GNOLOU

Massogbé TOURE DIABATE

Pascal ABINAN KOUAKOU

Sidiki KONATE

Faman TOURE

Jean KACOU DIAGOU

Jil-Alexandre N’DIA

Ahmadou BAKAYOKO

Mamadou TOURE

Maury Féré SOUMAHORO (Molare)

Murielle AHOURE

Sidi Tiemoko TOURE

Thierry TANOH

Antoine Assalé TIEMOKO

Anne Désirée OULOTO

Venance KONAN

Yasmina OUEGNIN

Rév. Dr Robert Yayé DION

Mamadou KOULIBALY

Albert FLINDE

Past. Mohamed SANOGO

Euphrasie KOUASSI YAO

Jeannot KOUADIO AHOUSSOU

Alassane DOUMBIA

Stanislas ZEZE

Jean-Claude KOUASSI

Jacques ANOUMA

François Albert AMICHIA

Mgr Ignace Bessi DOGBO

Yves Louis Noël ZOGBO

Daouda Koné SOUKPAFOLO

Pierre FAKHOURY

Vincent TOH BI IRIE

Mesmin COMOE

Joseph KHOURY

Françoise Mariame KONE-BEDIE

Ibrahim MAGASSA

Félix Miézan ANOBLE

Andy COSTA

Eric Norbert ABEKAN

Nasséneba TOURE

Myss Belmonde DOGO

Lanciné DIABY

CHEICK Yvhane

Isaac GNAMBA-YAO

Yves de MBELLA

Wakili ALAFE

Jean Luc KONAN

Jacques Gabriel EHOUO

Augustin Yapoidou AKOU

Edith BROU BLEU

Cheick Sallah CISSE

Ruth GBAGBI

Saâd El HAMZAOUI

Konnie TOURE

Alexandre N’GUESSAN

Issiaka KONATE

Euloge Allen KUYO