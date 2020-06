Souleymane Kamagaté fait des révélations sur la fortune de DJ Arafat

Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga a réagi à la suite de la publication d'informations par un média québécois, stipulant que Feu Dj Arafat a été un trafiquant de drogue.

Souleymane Kamagaté: ‘’ Arafat n’était pas aussi riche que ce que ce média tente de nous faire croire’’

Le journal d’investigation québécois Vice media a fait des révélations assez troublantes sur le big boss de la Yorogang, feu Dj Arafat, selon lesquelles ce dernier aurait été, de son vivant, un des barons du trafic de drogue en Côte d’Ivoire.

‘’L’industrie de la musique servirait à blanchir les profits du trafic de drogue en Côte d’Ivoire. Les stars de la pop vivent comme des millionnaires mais on ne sait pas d’où vient leur argent puisque seul un petit pourcentage de leurs fans a les moyens d’acheter des disques ou des places de concert‘’, révèle dans un premier temps le media québécois, avant d’indexer le fils de Tina Glamour.

‘’Le nom de DJ Arafat est le premier à sortir. DJ Arafat était chanteur, la plus grande star du très populaire style de musique ivoirienne : le Coupé-décalé. Décédé l’an dernier, il cultivait une certaine image de bad boy des ghettos d’Abidjan, là où les gangs de jeunes font souvent la loi. Il entretenait aussi de très bonnes relations avec le ministre de la Défense Hamed Bakayoko, qui serait encore plus puissant dans ce pays que le président Alassane Ouattara‘’, a fait savoir le confrère.

Des affirmations totalement fausses, selon le promoteur de spectacles ivoirien, Souleymane Kamagaté alias l’homme Saga. Dans un long texte publié sur la toile, il fait savoir que Dj Arafat n’était pas aussi riche que l’on pourrait le croire. Et pour corroborer ses propos, il a levé le secret sur certains cachets du défunt artiste.

‘’Arafat n’était pas aussi riche que ce que ce média tente de nous faire croire sinon il aurait construit des maisons, des châteaux. Arafat vivait de ses cachets et non de ce que veut nous faire croire ce media. Il faut savoir qu’Arafat, pour son dernier concert à l’ivoire golf club, a touché 35 millions; son concert d’avant avec Molare, 25 millions. Arafat, à l’intérieur du pays pour un concert, c’est 10 millions. Arafat pouvait se taper pour 3 dates au Burkina Faso près de 50 millions. Arafat, en une année, c’est près de 500 millions qu’il génère. Si en plus de ça, il était lié à une activité de vente de drogue, le monsieur serait forcément milliardaire. Ce Media ne peut pas nous faire douter de ce que nos yeux ont vu. Il faut laisser la mémoire du jeune reposer en paix‘’, a posté Souleymane Kamagaté.