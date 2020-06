Drame: Un éboulement de terre fait plusieurs morts à Anyama

À Anyama, localité située dans la périphérie d'Abidjan, plusieurs habitations ont été englouties avec leurs occupants, jeudi 18 juin 2020, à la suite d’un éboulement du aux pluies diluviennes qui s’abattent ces derniers jours dans le Grand-Abidjan.

Drame: Un glissement de terrain emporte des maisons à Anyama, une dizaine de morts

La pluie a encore fait des morts ce jeudi 18 juin 2020 à Abidjan. Un glissement de terrain a fait d'énormes dégâts ce jour à Anyama, faisant plus d'une dizaine de morts et des habitations englouties. « Suite aux fortes pluies de ce jeudi 18 juin 2020, un éboulement de terre s'est produit au quartier RAN d'Anyama sur des habitations. Les sapeurs pompiers, le District de police d'Abobo, les agents de la CRS4 et de la gendarmerie nationale sont sur les lieux. On dénombre pour l'heure 10 cas de décès», informe la Direction générale de la police nationale dans une dépêche relayée sur les réseaux sociaux.

Selon le Service Communication de l'ONPC, au moins 13 personnes ont trouvé la mort dans ce glissement de terrain suite à la pluie qui s'est abattue ce jeudi 18 juin 2020 sur le district d'Abidjan.

Le ministre de la sécurité et de la Protection Civile, Vagondo Diomande, a indiqué que des recherches étaient en cours pour retrouver d'autres corps ensevelis dans les décombres.

Le glissement de terrain est survenu très tôt ce jeudi aux environs de 10H suite à la forte pluie qui a balayé au moins une vingtaine de maison et déplacé des familles. Une partie des rails a été touché par l'éboulement.



L'inaccessibilité des lieux rend difficile les opérations de recherche a expliqué le ministre Vagondo. Il a adressé les condoléances du chef de l'État, Alassane Ouattara, aux familles des victimes et profiter pour demander aux populations de quitter les zones inondables.

Des opérations de secours sont en cours pour extraire des corps qui seraient piégés dans la boue. Des fortes pluies s'abattent sur le district d'Abidjan depuis le début du mois de Juin.