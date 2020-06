Ariel Sheney: Ce qu'il a fait sur la tombe de Dj Arafat, colère des chinois

Plus de 10 mois après le décès de son mentor, Dj Arafat, Ariel Sheney est allé s'incliner sur sa tombe. Des photos ont même été postées sur la toile suscitant la colère des fans du Beerus Sama communément appelés "Chinois".

Quand Ariel Sheney se rend sur la tombe de Dj Arafat

L'histoire de Sre Jean Ariel plus connu sous le nom d'Ariel Sheney, est sue de tous dans le milieu du Couper-décaler. Ce jeune arrangeur chanteur dont le talent a été détecté dans le courant des années 2012 par feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat qui lui a ouvert les portes de son label: la Yorogang.

Grâce à des titres tels que ''Laisse moi le Kplo'' , ''Chimanbilu'', ''Kadigbeu'' et bien d'autres, Ariel Sheney va très rapidement gagner le cœur des mélomanes du Couper décaler au point de devenir le premier ministre de la Yorogang, c'est à dire le numéro 2 du label après bien entendu Le Yôrôbô.

Également adopté par les fans de Dj Arafat, Ariel Sheney surprend tout le monde en 2017 en annonçant son retrait de la Yorogang. Un départ du à des incompréhensions avec son mentor, mais mal digéré par Le Beerus Sama qui avait pourtant nourri beaucoup d'espoir sur celui qui était présenté comme son meilleur élève.

Rentré dans une sorte de guerre froide avec son désormais ex poulain qu'il considérait comme un traite, d'où le pseudonyme de Juda, Dj Arafat ne lui pardonnera pas jusqu'à son décès. C'est conscient de tout cela qu'Ariel Sheney se présente le 30 décembre 2018 au concert de Dj Arafat et se met à genoux devant des milliers de spectateurs, pour implorer le pardon du Beerus Sama.

Mais alors que l'on croyait les deux hommes réconciliés, Arafat va continuer à lancer des piques à son ex poulain qui n'a jamais daigné répondre.

Après la mort brutale de Dj Arafat, Ariel Sheney a été formellement interdit par les chinois de mettre les pieds au concert en hommage au Daishikan. Plus de 10 mois après le décès de ce dernier, nombreux sont ses fans qui n'ont toujours pas pardonné à Ariel Sheney. Et cela s'est démontré ce week-end.

En effet, Ariel Sheney s'est rendu au cimetière de Williamsville pour s'incliner devant la mémoire de son défunt mentor. Les photos du petit Nouchi d'Abobo sur la tombe d'Ange Didier Houon ont été relayées sur les réseaux sociaux, suscitant la colère de plusieurs fans de Dj Arafat qui estiment qu'il n'aurait pas dû publier ces images.

''Toujours à la recherche de Buzz. Tu es allé sur la tombe là, est-ce que tu es obligé de te prendre en photos. Tu cherches nom. En plus, tes chaussures sur son tombeau. Attends, tu te fous de nous hein Ariel. Si Arafat pouvait te gifler même, c'était bon'', a commenté un chinois quand un autre écrivait: ''Quand on fait quelque chose qui vient de son cœur, on n'a pas besoin de publier. C'est clair que ce Juda recherche le buzz''.