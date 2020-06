Expatrié au Tchad, Tv3, frère ainé de Dj Arafat, frappé par un malheur

Plus de 10 mois après la mort du roi du Couper décaler, Dj Arafat, son frère ainé, TV3 Dj, vient d'etre frappé par un malheur.

Après Dj Arafat, la famille Houon frappée par un autre décès

Alors que la famille de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat se prépare activement pour la commémoration de la première année du décès du boss de la Yorogang, un autre malheur vient de s’abattre sur les Houon.

En effet, le frère ainé du roi du Couper décaler, Stéphane Houon, plus connu sous le pseudonyme de Tv3 DJ, a perdu sa fille âgée de seulement 10 ans. Un décès survenu samedi 27 juin 2020 dans un établissement sanitaire à Abidjan.

Selon des informations, la fillette ne présentait aucun signe de maladie. La veille de son décès, elle serait allée jouer avec ses amies du quartier et aurait fait une chute du haut d’un arbre. De retour à la maison, la petite n’a informé personne de sa chute.

Prise d’une forte fièvre, la fille de Tv3 a été conduite d’urgence à l’hôpital mais malheureusement elle ne survivra pas de ce mal.

Déjà effondré par le décès de son frère cadet, Tv3 Dj qui s’est expatrié depuis plusieurs années au Tchad, vient encore d’être frappé par un malheur. Lui qui, quelques jours plus tôt, avait eu une pensée pour son défunt père, Houon Pierre.

‘’Papa, j'ai faim. Papa, ma chaussure est gâtée. Papa, mon bic et mon cahier sont finis. Papa mon vélo. Papa ma poupée. Chéri le sac de riz est fini. Chéri il n’y a pas sel et allumettes. Chéri mon pagne et ma pommade ? Chéri mon argent de poche est fini. Cheri, le gaz est fini! Cheri, les factures d'eau et d'électricité ooohh ! Cheri, les cotisations du mariage de ma cousine ! Cheri, l'école des enfants! Cheri, complète moi l'argent de popote ! Papa sans toi que serait la famille ? Que Dieu le Tout Puissant vous accorde une place dans son Paradis et la Paix de fer. Bonne fête des papas‘’, avait posté Tv3 Dj sur sa page Facebook, à l’occasion de la fête des pères.

Ce jour-là, le frère de Dj Arafat ne savait pas encore qu’il devrait s'efforcer, quelques jours plus tard, à supporter la perte d’un troisième être cher, après celles de son père et de son frère.

La rédaction d’Afrique-sur.fr souhaite ses sincères condoléances à Tv3 Dj ainsi qu’à toute la famille Houon.