Accusée d'avoir envoûté Grand P, Eudoxie Yao s'énerve et dévoile son fétiche

Accusée d’avoir envoûté l’artiste guinéen Grand P, la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a dit ses vérités dans une vidéo publiée sur sa page facebook.

Eudoxie Yao: ''Moi, mon zamou (fétiche), c’est Dieu et mon physique‘’

Après avoir dévoilé les deux Range Rover et la somme de 21 millions de Fcfa qu’elle dit avoir reçus à l’occasion de son anniversaire, la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao a expliqué que l’une de ces voitures ainsi que la importante somme d’argent venaient de son amoureux. Ce qui a surpris plus d’un d’autant plus que la go Bobaraba et l’artiste Grand P avaient récemment officialisé leur relation, annonçant même un mariage dans un futur proche. Et coup de tonnerre!

"Grand P n'était pas sérieux...Il était un peu embrouillé", a déclaré Eudoxie sur le plateau de l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3, annonçant ainsi une rupture avec la star guinéenne.

Eudoxie Yao a ensuite été sévèrement critiquée par des internautes qui l’accusent d’avoir tourné le dos à Grand P au moment même où les choses se compliquent pour lui du côté de la Guinée. La Kim Kardashian ivoirienne est même accusée d’avoir eu recours à des pratiques occultes au Benin afin de faire tourner la tête à la star guinéenne.

De graves accusations auxquelles Doxi Rover ne pouvait pas rester silencieuse. Elle a dit sa part de vérité dans une vidéo postée sur sa page Facebook. ‘’Je n’étais pas en Côte d’Ivoire quand Grand P est venu avec son manager et puis il a dit qu’il aimait bien Eudoxie Yao. Après cela, on s’est rencontré et je suis allée le soutenir en Guinée pour son concert. C’est comme ça que quelque chose est née entre moi et Grand P. Moi je n’ai jamais profité de Grand P parce que moi, j’étais déjà célèbre depuis des années quand on s’est connu…‘’, a-t-elle soutenu.

Avant d’ajouter: ‘’Sachez que moi, je ne fais jamais de médicament. Je crois en Dieu. Tout ce que je gagne aujourd’hui, c’est par pure grâce de Dieu. Arrêtez de dire que je suis allée zamouter (envouter) Grand P au Bénin. Moi, je vais au Bénin très souvent et j’en suis fière. Le Bénin n’est pas synonyme de maraboutage. Quand je suis au Bénin, c’est comme si j'étais en Côte d’Ivoire. Vos trucs de Zamou (fétichisme), moi je n'ai jamais vu ça au Bénin. Quand je vais au Bénin, c’est purement pour le travail … Donc, que personne ne m’associe à ce genre de choses. Tout ce que j’ai, vient de Dieu … Donc je ne sais pas pourquoi les gens vont venir dire que j’ai zamouté Grand P… Moi, mon Zamou, c’est Dieu et mon physique‘’, a-t-elle insisté.

Par ailleurs, Eudoxie Yao a expliqué la raison pour laquelle Grand P n’est plus actif sur la toile. ‘’Grand P et moi, sommes toujours en contact … Si vous n’entendez pas parler de Grand P actuellement, c’est parce que ses parents l’ont séparé de son manager alors que c’est son manager qui a créé sa page ... Donc le manager s’est désengagé. Ce que vous devriez faire, c’est d’aller voir les parents de Grand P pour leur dire de le laisser mener sa vie. Donc ne venez pas mettre la faute sur moi‘’, a affirmé Eudoxie Yao.