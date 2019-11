Eudoxie Yao: "Grand P est mon fiancé (...) Je l'embrasse souvent"

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, invitée sur Trace Fm samedi, s’est exprimée sur sa relation avec le chanteur guinéen Grand P.

Eudoxie Yao: ‘’Grand P et moi, nous entretenons une relation‘’

Lors de son récent passage à Abidjan, la nouvelle coqueluche de la musique guinéenne, Grand P, cet homme de petite taille, avec une voix à peine audible, avait déclaré sa flamme à la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, lors de l’émission Faha Faha sur Ivoire Music Tv.

Ce qui avait surpris plus d’un vu l’énorme différence de masse entre les deux célébrités. D’un côté, la star ivoirienne avec un impressionnant postérieur, et de l’autre, le très petit Grand P, qui ira bien plus loin que sa déclaration sur Ivoire Music Tv.

Ce dernier va même inviter la Kim Kardashian africaine en Guinée lors de son concert qui a eu lieu le 4 octobre dernier au Palais du peuple de Conakry. Une fois arrivée dans la capitale guinéenne, Eudoxie Yao et le Grand P ne se quitteront plus.

Nos deux stars s’envoyant régulièrement des messages doux via leurs différentes pages facebook. Ils iront même jusqu’à annoncer leur prochain mariage.

Chose qui a donc suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart estime que cette histoire entre Eudoxie Yao et Grand P, n’est que pure marketing.

‘’Vous cherchez buzz, sinon qu’est-ce qu’Eudoxie va faire avec ce monsieur qui n’a même pas le tiers de sa masse", a commenté un follower de la Go Bobaraba.

Invitée samedi sur Trace Fm lors de l’émission ‘’Accusé, levez-vous’’, Eudoxie Yao a, une fois de plus, affirmé que son aventure avec le Grand est réelle.

'’Grand P et moi, nous entretenons une rélation, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore passés à l’acte, c’est mon fiancé’’, a-t-elle déclaré.

‘’Vous l’avez déjà embrassé?‘’, a interrogé l’animateur Wily Dombo. Et Eudoxie Yao de répondre avec un large sourire: "mais, c’est la moindre des choses quand-même’’.