Affaire Lobognon: Exilé à Paris, Soro ne reconnaît plus les députés

Alain Lobognon a décidé de faire une grève de la faim. Le député de Fresco, détenu à la prison d'Agboville, dans le sud de la Côte d'Ivoire, se prive volontairement de nourriture depuis le mercredi 1er juillet 2020. Exilé en France, Guillaume Soro, son mentor, a lancé un appel pressant aux députés ivoiriens.

Guillaume Soro parle aux députés du cas d'Alain Lobognon

"Le mardi 16 juin 2020, par l’intermédiaire du régisseur de la prison d’Agboville où je suis illégalement et arbitrairement détenu après des séjours dans les prisons d’Abidjan et Grand-Bassam, depuis 6 mois au mépris de mes droits politiques et constitutionnels, notamment les statuts de Député de Fresco et d’ancien ministre, j’ai adressé une correspondance à Monsieur Sansan Kambile, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, l’informant de ma décision irrévocable d’une grève de la faim à compter du 1er juillet 2020", avait annoncé Alain Lobognon dans une note. Finalement, l'ancien ministre ivoirien s'est exécuté. Cela fait plus d'une semaine que ce proche de Guillaume Soro a entamé une grève de la faim.

Selon les informations de son épouse, Amira Lobognon, le député de Fresco se porte très mal. Sur les ondes de RFI, elle a dénoncé les conditions de détention de son époux qui souffre d'hypertension. "Il a également une pathologie cardiaque et il a subi, il y a un an, une opération chirurgicale importante d’invagination intestinale. Il devrait être suivi par son médecin suite à cette opération. J’ai informé la communauté internationale de l’état de santé et que le docteur de famille l’a vu et a fait un prélèvement sanguin qui a confirmé les infections et une anémie sévère, etc. Suite à cela, ils ont refusé catégoriquement que le médecin le revoie et cela a suivi à mon calvaire pour pouvoir le voir", a-t-elle confié.

Depuis son exil à Paris, Guillaume Soro se dit surpris de l'attitude des députés ivoiriens devant la situation que vit son fidèle compagnon. "Alain Lobognon est tout de même député de Côte d’Ivoire. J’ai du mal à reconnaitre ses collègues en Côte d'Ivoire et au-delà. Sommes-nous dans une société déshumanisée ?", a déploré l'ex-Premier ministre. Le député de Ferké s'étonne donc du silence des parlementaires ivoiriens face à la grève de la faim de l'ex-ministre. Il aurait souhaité que ceux-ci se mobilisent pour aider ce cadre de Générations et peuples solidaires (GPS).