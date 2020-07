Alain Lobognon en grève de la faim: Son épouse appelle à l'aide

Incarcéré à la prison d'Agboville, à quelques kilomètres d'Abidjan, Alain Lobognon a entamé une grève de la faim depuis le mercredi 1er juillet 2020. Le député de Fresco (sud) entend ainsi réclamer sa libération et celle de ses camarades de Générations et peuples solidaires (GPS). Amira Lobognon, épouse de l'ancien ministre des Sports, après avoir interpelé l'Union européenne, a sonné l'alarme sur l'état de santé de ce proche de Guillaume Soro.

Alain Lobognon souffre d'une "une pathologie cardiaque", selon son épouse

Cela fait une semaine qu' Alain Lobognon, écroué à la prison d'Agboville où il est détenu depuis plusieurs mois, s'est engagé dans une grève de la faim. Le député de Fresco avait été arrêté le 23 décembre 2019, en compagnie de cadres de Générations et peuples solidaires, alors qu'ils tentaient d'organiser une conférence de presse au siège de GPS, afin de se prononcer sur le retour manqué de Guillaume Soro à Abidjan. C'est à travers une note que l'ex-ministre des Sports a annoncé son intention d'entamer une grève de la faim.

"Le mardi 16 juin 2020, par l’intermédiaire du régisseur de la prison d’Agboville où je suis illégalement et arbitrairement détenu après des séjours dans les prisons d’Abidjan et Grand-Bassam, depuis 6 mois au mépris de mes droits politiques et constitutionnels, notamment les statuts de Député de Fresco et d’ancien ministre, j’ai adressé une correspondance à Monsieur Sansan Kambile, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, l’informant de ma décision irrévocable d’une grève de la faim à compter du 1er juillet 2020", a écrit Alain Lobognon.

Devant le danger qui guette son époux, Amira Lobognon a tenu à interpeler l'Union européenne sur la question. Dans un tweet, elle a rappelé à l'UE que son conjoint et d'autres proches de Guillaume Soro "sont arbitrairement et illégalement emprisonnés depuis le 23 décembre 2019". Interrogée par RFI, le 6 juillet 2020, elle a avoué qu'elle vit difficilement la situation.

"Alain est hypertendu. Il a également une pathologie cardiaque et il a subi, il y a un an, une opération chirurgicale importante d’invagination intestinale. Il devrait être suivi par son médecin suite à cette opération. J’ai informé la communauté internationale de l’état de santé et que le docteur de famille l’a vu et a fait un prélèvement sanguin qui a confirmé les infections et une anémie sévère, etc. Suite à cela, ils ont refusé catégoriquement que le médecin le revoit et cela a suivi à mon calvaire pour pouvoir le voir", s'est-elle exprimée.

Amira Lobognon a aussi précisé qu' Alain Lobognon ne sort de sa cellule que tous les quinze jours, lorsqu'elle lui rend visite. "Imaginez un individu isolé complètement pendant quinze jours sans lumière, sans parler à quelqu’un. Si vous voyiez aujourd’hui Alain Lobognon, vous ne le reconnaitriez pas. Même si la politique, c’est par les hommes, je pense qu’on doit avoir un brin d’humanisme", a-t-elle avancé en larmes. Il faut noter que Guillaume Soro a vigoureusement réagi face au traitement infligé à l'ancien maire de Fresco.