Des T-shirts de Dj Arafat divisent la Yorogang: Olopkatcha explique tout

Moins d’un an après le décès de Dj Arafat, une grosse querelle est en train de naitre entre ses anciens fidèles lieutenants de la Yorogang.

Avant la célébration de l’an 1 du décès de Dj Arafat, ça chauffe à la Yorogang

12 août 2019 – 12 août 2020, cela fera bientôt un an que le boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, est décédé à la suite d’un tragique accident de moto. A cet effet, ses fidèles lieutenants se préparent activement pour la célébration de la première année écoulée après le décès du leader de la Chine. Après la conférence de presse qui a eu lieu le mercredi 13 juillet 2020 à l’acoustique bar à Cocody, des tee-shirts à l’effigie du Daishikan ont été mis en vente par Yves Roland Jay Jay, ex chargé de la communication du Beerus Sama. Des personnalités du showbiz, notamment Eunice Zunon, Eudoxie Yao, Kedjevara Dj, Debordo Leekunfa et Dj Mix ont même exhorté leurs différents fans à s’approprier ces tee-shirts.

Mais Olopkatcha l’empereur, lui aussi ancien fidèle compagnon de Dj Arafat, n’apprécie pas du tout la vente de ces tee-shirts. Et il a craché ses vérités à la face de Yves Roland Jay Jay, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

‘’C’est vrai que tu es le chargé de communication de la Yorogang mais avant de prendre la décision de faire sortir les tee-shirts, tu prends la peine d’appeler les autres membres pour qu’on puisse décider combien on peut reverser à la famille. Tu n’es pas le seul à prendre des décisions…En plus, les tee-shirts coûtent chers. 15 000 Fcfa, ce ne sont pas tous les chinois (fans d'Arafat) qui peuvent acheter ça… Il ne faut pas chercher à t’enrichir sur le dos de Dj Arafat … Lui-même, de son vivant, il ne voulait pas que ses tee-shirts soient chers…Parfois, il demandait de les distribuer gratuitement à ses fans parce que ce n’est pas l’argent qui l’intéressait mais plutôt l’amour de ses fans…‘’, a soutenu Olopkatcha qui a exhorté les fans de Dj Arafat à ignorer la vente de ces tee-shirts.

‘’Le fan de Dj Arafat qui va payer tee-shirt là, c'est qu'il est bête. N’achetez pas ces tee-shirts, parce qu’on ne sait pas où l’argent rentre … Il serait préférable d’acheter le CD pour donner le disque d’or à notre artiste…‘’, a-t-il ajouté.