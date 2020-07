Biographie de M. Amadou Gon COULIBALY, ex-Premier Ministre

Biographie de M. Amadou Gon COULIBALY, ancien Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, décédé le 8 juillet 2020 à Abidjan. Il est resté à ce poste du 10 janvier 2017 à son décès suite à une crise cardiaque survenue en fin de conseil des ministres.

La biographie de feu Amadou Gon COULIBALY

Précédemment ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence de la République depuis l’accession à la magistrature suprême du Président Alassane Ouattara (mars 2012-janvier 2017), Amadou Gon COULIBALY était Premier ministre du premier Gouvernement de la IIIème République de Côte d'Ivoire, depuis le 10 janvier 2017. Proche collaborateur du Président de la République, le Chef du Gouvernement avait déjà été membre de plusieurs gouvernements. De 2006 à 2010, il fut ministre de l’Agriculture et de mars 2003 à février 2005, ministre d’État, ministre de l’Agriculture dans la Gouvernement de Réconciliation nationale de Seydou Elimane DIARRA (décédé le 19 juillet 2020 à Abidjan). M. Amadou Gon COULIBALY a aussi assumé de hautes responsabilités au sein de l’Administration publique ivoirienne.

Son passage aux Grands Travaux

Amadou Gon COULIBALY a occupé successivement les fonctions de Directeur des études économiques et financières à la Direction du Contrôle des Grands Travaux (DCGTX), avant d’en être le Directeur général adjoint (1994-1995). Il fut également Conseiller technique chargé de la coordination et du suivi de Alassane OUATTARA, alors Premier ministre, de novembre 1990 à décembre 1993. Le Premier ministre, Amadou Gon COULIBALY, est diplômé du Centre de Hautes Études de la Construction (CHEC) de Paris (1983). Ayant obtenu le Baccalauréat série C, en 1977, au Lycée Moderne de Dabou, il s’envole pour la France en vue d’y poursuivre ses études universitaires. Il fait de 1977 à 1979 la classe préparatoire aux Grandes Écoles (Lycée Jean Baptiste Say). Il obtient son Diplôme d’Ingénieur en 1982, à l’École des Travaux publics (ETP) de Paris.

L'homme politique, membre du RHDP

Homme politique, M. Amadou Gon COULIBALY était membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) crée le 16 juillet 2018. Il a été élu Député à l’Assemblée nationale de 1995 à 1999, puis de 2011 à sa mort. Il était, par ailleurs, Maire de la Commune de Korhogo depuis mars 2001. Né le 10 février 1959, le Premier ministre était marié et est père de 5 enfants.