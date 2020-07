Yodé et Siro : ''Yodé agressé par un individu'’, toute la vérité

La sortie de l'album de Yodé et Siro, frappé du titre fort "On dit quoi", fait son effet. Plus aucune semaine ne passe sans que les deux chanteurs ne soient cités dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et lorsque leur actualité commence à être surclassée par l'information politique ou autre, un fait nouveau vient les rappeler au grand public. Une nouvelle rumeur concernant Yodé a inondé la toile ces dernières heures.

Yodé et Siro, Dali Djédjé se prononce sur sa supposée agression

Une rumeur s'est répandue dimanche 26 juillet sur les réseaux sociaux. Selon celle-ci, le talentueux chanteur Zouglou Gervais Dali Djédjé, plus connu sous le nom de Yodé, aurait été agressé par un individu non identifié. Ce dernier, n'ayant pas apprécié la chanson "On dit quoi" dévoilée le 3 juillet dernier par le duo Yodé et Siro, aurait donc décidé de régler ses comptes. YODÉ, aurait été agressé hier par l'individu, fan inconditionnel du pouvoir actuel. Tout cela à cause de la chanson "on dit quoi" pfff '' tel est le message qui a été diffusé abondamment sur les réseaux sociaux.

En effet, Yodé et Siro, dans leur chanson "on dit quoi" ont critiqué le régime du président Alassane Ouattara. "On dit qu'il n'y a pas d'argent au pays et tu dis que l'argent travaille. Mais l'argent, ça travaille pour qui ? ... Plus de 60 ethnies dans notre pays, tu vas du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, du gardien au directeur, ce sont les Bakayoko ou bien les Coulibaly seulement qui mangent... Le pays est endetté. Payez vos crédits avant de partir. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Pourquoi tant de souffrance avec 2% de chômeurs et bientôt une croissance à deux chiffres". Telles sont les paroles de la chanson à succès ''On dit quoi'' .

Même s'ils sont félicités par des opposants politiques au régime Ouattara, force est de constater que cette chanson passe difficilement dans les oreilles des militants du Rhdp dont certains avaient même demandé leur arrestation. La rumeur de l'agression de Yodé a suscité de nombreuses réactions des internautes dont certains ont pointé du doigt le Rhdp. Face à cette rumeur, Yodé est très rapidement monté au créneau pour rétablir la vérité. Dans une publication sur Facebook, il a indiqué qu'il s'agissait d'une fausse information.

"On m'appelle de partout me parlant d'une soi-disant agression, m'agresser pour quoi même ? Je fais cette publication pour rassurer tous mes fans que ce sont des rumeurs", a-t-il indiqué.