Justice: L'artiste Skelly arrêté, ce qu'il a dit de Ouattara qui a tout gâté

L'artiste Couper-décaler, Skelly, a été mis aux arrêts après avoir tenu des propos injurieux à l'encontre du président Alassane Ouattara.

Skelly: ‘’Dites à monsieur (Ouattara) d’éviter le troisième ou le quatrième mandat.''

Considéré comme un des artistes les plus disjonctés de Côte d’ivoire, Skelly s'en est pris au régime du président Alassane Ouattara. Dans une première vidéo publiée sur la toile, l’oiseau de Dieu avait allumé le régime Rhdp suite à une situation qu’il dit avoir vécue dans la ville de Bouaké où il s’est retranché depuis un certain moment.

‘’Je suis allé au marché de Bouaké; il y a un gars qui me propose de changer l’écran de mon téléphone et il me réclame 45 000 fcfa… Il prend mon argent, il ne donne pas mon téléphone; j’appelle la police; un certain Konaté de la Pj de Bouaké, je lui présente mon voleur, il me dit que le voleur est son ami; donc lui, il ne fait rien. Il s’en va… mais Hamed, depuis quand la police a des amis voleurs?", avait-il interrogé.

Avant d'ajouter: ‘’C’est ça la police? C'est à cause de ça que vous voulez que le Rhdp reste au pouvoir? On ne veut plus du Rhdp en Côte d’Ivoire…Monsieur Hamed Bakayoko, monsieur Ouattara, vous nous faites honte … Si c’est comme ça, que Soro Guillaume revienne‘’, avait-il lâché.

Quelques jours plus tard, Skelly s’en est pris de nouveau au président Alassane Ouattara. Dans une autre vidéo, l'artiste dit être opposé à un troisième mandat du chef de l'Etat sortant. ‘’Dites à monsieur (Ouattara) d’éviter le troisième ou le quatrième mandat. A 80 ans, tu dois chercher comment rentrer au Paradis. Le vieux, tu es un c... et tu resteras un c...", a lancé Skelly. Des propos outrageux que le procureur de la République près le tribunal de Bouaké n'a pas voulu laisser impunis. L'artiste a aussitôt été interpellé et est en attente d'être placé sous mandat de dépôt pour "outrage au chef de l'Etat".