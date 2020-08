Nomination d' Hamed Bakayoko : Adjoumani vante les mérites du PM

Hamed Bakayoko a été nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire le jeudi 30 juillet 2020 par le président Alassane Ouattara. Il succède à Amadou Gon Coulibaly, ancien chef du gouvernement décédé le mercredi 8 juillet. Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), se prononce sur la nomination du député de Séguéla.

Ce qu'Adjoumani pense d' Hamed Bakayoko

Plus de deux semaines après le décès brutal d'Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara a nommé le nouveau Premier ministre ivoirien. Le choix du président ivoirien s'est porté sur Hamed Bakayoko pour conduire l'équipe gouvernementale. Si le nom de Patrick Achi a longtemps circulé, le chef de l'Etat a finalement choisi de nommer son ministre de la Défense pour succéder au défunt Premier ministre. La nomination d' Hamed Bakayoko a suscité la réaction de nombreux acteurs de la scène politique.

Kobenan Kouassi Adjoumani, le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir, a jeté un regard sur le tout nouveau chef du gouvernement ivoirien. Il a exprimé son "infinie gratitude" à Alassane Ouattara "pour la nomination au poste de Premier ministre de M. Hamed Bakayoko, un haut cadre compétent qui a fait la preuve de ses immenses qualités professionnelles dans les hautes fonctions qu'il a eu à assumer".

Sur sa page Facebook, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement durable assure qu' Hamed Bakayoko est l'homme de la situation, car ayant déjà fait ses preuves au ministère de la Sécurité et de l'Administration territoriale, ainsi qu'en tant que ministre de la Défense. Cet ancien proche d'Henri Konan Bédié avance que le maire d' Abobo "s'est toujours acquitté de sa mission avec responsabilité, dévouement, sérieux, maîtrise et professionnalisme. C'est un serviteur loyal, fidèle et constant qui a une haute idée de l'État".

"A travers son choix, SEM le président de la République renouvelle sa confiance à l’un des piliers du Gouvernement d’Amadou Gon Coulibaly, pour assurer la continuité de l’œuvre de développement économique et social de la Côte d’Ivoire. Nous nous engageons à le soutenir fortement dans ce sens", a ajouté Adjoumani.