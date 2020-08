Exclu de la liste électorale, Charles Blé Goudé : « Ça, je laisse pas »

La CEI a mis la liste électorale à disposition des partis politiques. Charles Blé Goudé, dont le parti le COJEP vient de recevoir ce listing, indique que son nom n'y figure. D'où sa « colère », qu'il a tenu à exprimer sur sa page Facebook.

Déchu de son droit d'électeur, voici la réaction de Charles Blé Goudé

À trois mois de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, la Commission électorale indépendante (CEI) vient de publier la liste électorale provisoire. Cependant, sur cette liste, ne figurent pas certaines personnalités ivoiriennes décédées ou déchues de leurs droits civiques et politiques. Aussi, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et bien d'autres personnalités politiques condamnées par la justice ivoirienne et dont la condamnation a été assortie de la privation de leurs droits civiques et politiques.

Charles Blé Goudé, qui a écopé de « 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA pour « actes de tortures, homicides volontaires et viol », vient également de voir son nom éjecté de la liste électorale. Dans une publication faite sur sa page Facebook, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP), a écrit en lettres majuscules : « Urgent, Urgent !!! Le Cojep vient de recevoir la liste électorale. Ils ont barré mon nom. » Avant de lancer de façon ironique : « Je convoque le G20. Affaire à suivre. Ça, je ne laisse pas !!! »

Notons que l'ancien leader des jeunes patriotes a créé le G20, une association regroupant, selon son fondateur, toutes les personnalités politiques ivoiriennes condamnées à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Ce sont notamment Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, pour ne citer que ceux-là.