Après 7 ans de mariage, Shaoleen divorce d'avec Gildas-Salomé

Le chanteur ivoirien Jean-Brice Amaman, alias Shaoleen, et la belle animatrice Gidas Salomé se sont séparés après pratiquement 7 années de mariage.

La relation amoureuse entretenue par le chanteur Shaoleen et l'animatrice Gildas Salomé n'a pas résisté au cap des 7 ans. Selon les informations qui nous parviennent, nos deux tourtereaux ont mis fin à leur aventure commune après près de 7 années de mariage sanctionnées par la naissance de deux fillettes.

Shaoleen et Gildas Salomé se sont rencontrés il y a près de 10 ans. C'était lors d’un concours de chant dénommé DJ Mix Atalaku, organisé sur les antennes de Rti Music Tv, où officiait l'animatrice. Shaoleen et ses compagnons du groupe Konty Dj remportent le concours. Ce qui les propulse aussitôt sur la scène du showbiz ivoirien.

Adulé par la jeunesse ivoirienne à l’époque, le groupe Konty DJ est régulièrement invité à des émissions diffusées sur Rti Music Tv. Shaoleen tombe donc sous le charme de Gildas Salomé. Une relation naît entre nos deux personnalités people et aboutit au mariage en 2013.

Après près d’une dizaine d’années de vie commune, la relation entre le chanteur et l’animatrice se détériore. Des disputes intempestives, des incompréhensions de plus en plus fréquentes, des divergences d'opinion, et bien d'autres, ont fini par avoir raison du couple.

À en croire nos sources, une procédure de divorce a été entamée en 2019. Les deux ex-amoureux vivent depuis lors, chacun de son côté.