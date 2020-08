Titrologie du 18 août 2020 : ADO « Je ne rentre pas dans ce faux débat »

Les débats qu'il y a autour de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle 2020 cristallisent la Titrologie de ce 18 août 2020. Alors que l'opposition manifeste contre un 3e mandat, le président ivoirien s'apprête à être investi par son parti, le RHDP.

Titrologie : Manifestations de rue « La réplique du RHDP à l'opposition »

Alassane Ouattara s'est prononcé, ce lundi, sur sa candidature contre laquelle l'opposition ivoirienne et la société civile sont opposées. "Je ne rentre pas dans ce faux débat, qui d'autre connaît cette Constitution que moi ?" tranche le chef de l'Exécutif ivoirien dans les colonnes de Le Jour Plus. "Ouattara tout feu tout flamme, hier : Les gens peuvent bavarder", renchérit Soir Info. Avant de s'en remettre au peuple à la une du quotidien gouvernementale Fraternité Matin. Laissons le peuple décidé", a-t-il déclaré. Le Patriote, L'Expression et Le Mandat s'accordent sur la mise en garde du chef de l'État à l'opposition : "La violence ne passera pas."

Les manifestations de rue se poursuivent cependant à travers le pays. "Manifestations : ce qui s'est encore passé", croit savoir Soir Info. Pour Le Bélier, c'est plutôt "Ouattara qui installe un climat de terreur". Et Guillaume Soro de prévenir sur Le Sursaut : "La lutte ne fait que commencer..." Avant que Générations nouvelles, n'annonce : "GPS déterminé à faire réculer le RHDP." Un prêtre catholique est pour sa part monté au créneau dans Le Nouveau Courrier pour interpeller le Président Ouattara : "On ne se dédit pas sur des questions cruciales capables d'embraser le pays." De son côté, le Président persiste et signe à la première page de Le Matin : "La Constitution ne m'interdit pas d'être candidat." Et pourtant, "Macron est agacé par cette annonce", révèle le député français Michel Larive.

Quoi qu'il en soit, le RHDP se mobilise pour l'investiture de son candidat Alassane Ouattara. "La réplique du RHDP à l'opposition", lance L'Inter. "Bictogo mobilise 100 mille militants pour le Félicia", indique L'Expression. Mais pour Jean-Louis Billon, réagissent sur Le Nouveau Réveil : "C'est l'heure du Gôpô 2020." "C'est le temps du déshonneur pour Ouattara", se désole pour sa part Pascal Affi N'Guessan sur Notre Voie. Tiburce Koffi croit savoir sur L'Intelligent d'Abidjan que "Les violences actuelles que nous vivont sont les conséquences de cet absurde et dangereux appel de Daoukro". Les organisations internationales, régionales et sous-régionales sont pour ce faire interpellées : "CEDEAO, UEMOA, UA, UE, ONU... où êtes-vous ?" lance en dernier ressort Dernière Heure.