Fiançailles Grand P - Eudoxie Yao à Abidjan: Yvidéro s'interpose

Le chanteur guinéen Grand P a finalement demandé la bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao, en mariage. Chose qui a mis la web comédienne Yvidero dans une colère noire.

Grand P: ''Je veux Eudoxie Yao qui a de grosses fesses''

L'artiste Grand P qui séjourne depuis près d'une semaine en Côte d'Ivoire, a affiché ses intentions de demander en mariage celle qu'il dit ''aimer jusqu'à l'amour'', Eudoxie Yao. Courtisé par la web comédienne ivoirienne, Yvidéro, Grand P s'est voulu très clair : ''Je veux Eudoxie Yao qui a de grosses fesses'', a-t-il indiqué.

Bien que de nombreux observateurs n'accordent aucun crédit à cette supposée relation amoureuse, Grand P, lui, est plus que jamais déterminé à faire d'Eudoxie Yao sa femme. Il a effectivement demandé la main de sa princesse dans la soirée du mercredi 26 août 2020. Ce qui a été accueilli avec beaucoup de joie par La Go Bobaraba qui a accepté de porter la bague de fiançailles que lui a offerte son prince charmant. La scène a été filmée et diffusée en direct sur la page Facebook d'Eudoxie Yao.

''Pour les gens qui demandent si c'est réel, sachez que c'est du vrai love. On s'aime plus que tout. Nous sommes en train de préparer la dot. On va voir ce que les parents veulent et la suite vient après... Je suis fiancée. C'est bouclé. Mon mari a dit, il a fait. C'est Dieu seul qui peut nous séparer à l'heure actuelle'', a soutenu Eudoxie Yao tout en lançant des piques à Yvidero. ''Yvidero sait que Grand P est à moi. Elle ne coupe pas mon coeur. Il (Grand P) lui a dit que c'est Eudoxie ou rien'', a-t-elle confié.

De son côté, Yvidero ne veut rien lâcher. Elle a fait une importante annonce sur sa page Facebook. ''Moi, je ne parle pas beaucoup oh. On va se casser les papos ici. Ça, ce n’est que le début. Affaire à suivre...‘’, a-t-elle posté.