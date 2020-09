Carmen Sama parle du 30 août 2019, veille de l'inhumation de Dj Arafat

Près d’un an après le décès de son prince charmant Dj Arafat, la belle Carmen Sama a adressé un message à ses followers sur Instagram.

Un an après le décès de DJ Arafat, Carmen Sama lance un message aux chinois

L'année 2019 a été une année très difficile pour Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama. Après le décès de sa sœur ainée en avril, elle a dû faire face à la brusque disparition de son homme, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, le 12 août à la suite d'un grave accident de moto dans la commune de Cocody. Un décès survenu alors qu'elle se préparait à célébrer son mariage civil avec le père de sa fille Rafna Houon, alors âgée de seulement deux ans.

''Tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde. Et tous les préparatifs du mariage ? Finalement, j'épouse qui dans environ 4 mois? Et Rafna ?... La seule chose qui me réconforte, c’est la certitude de l'immense amour que tu avais à mon égard. A mes côtés, tu étais comme un enfant. Je t’ai aimé dès le début et je continue de le faire...'', avait-elle écrit sur son compte Instagram un mois après le décès de Dj Arafat.

Plus d’un an après ce malheur, la veuve de l'artiste, qui était récemment apparue toute joyeuse dans de nombreuses vidéos publiées sur la toile, est à nouveau tombée dans la mélancolie. A travers une image publiée sur son compte Instagram, la mère de la petite Rafna est revenue sur la date du 30 Août 2019, marquant la veille de l’inhumation du Beerus Sama. C’est également ce jour que s'est déroulé le giga concert en hommage à son défunt mari, au Stade Félix Houphouet-Boigny au Plateau.

“Je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi, ce que j’ai vécu le 30 Août 2019. C’est là que tu te rends compte que la vie ne tient qu’à un fil. Mais comme on le dit toujours, les plus grandes douleurs sont muettes”, pouvait-on lire sur l’image postée par Carmen Sama, avec la légende suivante: “S'il vous plait mes bébés, profitez de l’instant présent. Aimez-vous au Max (maximum: ndlr) parce qu’on ne sait pas de quoi est fait demain“.