Titrologie 4 septembre 2020: "Rencontre Macron-Ouattara aujourd'hui"

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 4 septembre 2020 est dominée par des sujets relatifs à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

La présidentielle 2020 au cœur de la titrologie de ce vendredi 4 septembre

Le Bélier Intrépide propose une interview de Jean Louis Billon qui soutient qu ''Aujourd'hui, Ouattara est quelqu'un d'usé, de fatigué''. Pour sa part, L’Héritage relaie des propos de Maurice Kacou Guikahué tenus sur Rfi.

''Ouattara ne représente plus rien en Côte d'Ivoire. C'est grâce au Pdci qu'il a été élu en 2010 et 2015''. Soir Info fait cependant des ''révélations sur des calculs du RHDP pour gagner''. Le journal relaie également les propos de Guikahué qui soutient que ''Ouattara ne peut pas gagner... Il n'est jamais trop tard pour dialoguer''.

La tournée de mobilisation du ministre Amedé Kouakou a également été traitée dans la presse ce vendredi. ''Amedé Kouakou depuis le Lôh-Djiboua: Ouattara est le meilleur président qu'il faut'', peut-on lire à Une de Le Mandat, quand Le Rassemblement indique à sa page d'ouverture: ''A 66 jours de la Présidentielle, Amedé Kouakou et l'Accd ne lâchent rien. Les Baoulés plus que jamais convaincus, le 31 octobre, c'est un coup KO''.

La visite du président Alassane Ouattara en France a été évoquée par des journaux. L'Essor ivoirien pointe à sa page d’accueil: ''En visite en France, Ouattara reçu à l'Élysée aujourd'hui''. Pour sa part, le quotidien L'Inter mentionne à sa Une: ''Présidentielle 2020, des confidences sur la rencontre Macron-Ouattara aujourd'hui, la position de Paris sur le 3e mandat''.

La candidature de Laurent Gbagbo, est également évoquée dans la titrologie du jour. ''Présidentielle 2020 / Après le dépôt de sa candidature, Gbagbo désavoue Armand Ouégnin et les Gor'', affiche L'Expression qui relaie des propos de l'avocate de l'ancien président, Me Habiba Touré: ''Mon client n'a mandaté personne à agir en son nom''. Même son de cloche pour Le Jour Plus qui pointe à sa première page: ''Présidentielle 2020, Gbagbo désavoue Armand Ouégnin et ses partisans. "Gbagbo n'a mandaté personne''.