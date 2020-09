Après les fiançailles : Le couple Grand P-Eudoxie Yao en danger !

Eudoxie Yao et Grand P nagent en plein bonheur. En tout cas, c'est ce que laisse observer la sulfureuse ivoirienne et le chanteur guinéen. Les deux tourtereaux envisagent de convoler en justes noces. Mais une menace plane sur le mariage de la "go bobaraba" et de son chéri. Qui veut bien empêcher le mariage d'Eudo Rover ?

Après Grand P, voici Grand A qui veut le coeur d' Eudoxie Yao

Grand P est convaincu d'une seule chose, Eudoxie Yao est la femme de sa vie. La star guinéenne ne manque aucune occasion pour faire savoir que la demoiselle aux courbes déroutantes est l'élue de son coeur. Même si pendant un moment, Eudo Rover avait commencé à avoir des doutes sur les intentions de son amoureux, les choses sont entrées dans l'ordre.

"J'étais très fâchée avec Grand P parce que je n'ai pas apprécié qu'il embrasse une autre femme mais il a présenté ses excuses... Bientôt, nous allons faire la dot... On ira voir ma maman pour cela et ensuite, nous allons préparer le mariage civil... Nous sommes en train de voir si on doit l'organiser à Abidjan ou à Conakry", s'était exprimée Eudoxie Yao sur la toile. La Bimbo ivoirienne est donc déterminée à devenir l'épouse de Moussa Sanguiana Kaba, le nom à l'état-civil de Grand P.

Eudoxie Yao n'a pas hésité à sortir les griffes contre Apoutchou national qui a traité Grand P de génie. "Grand P est un homme qui a souffert dans la vie ; il a besoin d'amour. Dire que Grand P est un génie, j'ai eu mal. J'ai été choquée. Comment traiter une créature humaine de genie? Ce n'est pas lui qui a demandé à être malade... Quand on est blogueur, il faut peser ses mots avant de prendre la parole. Plus jamais, quelqu'un va s'attaquer à Grand P...", a recadré la Bimbo ivoirienne.

Au moment où tout semble pour le mieux entre les deux amoureux, un Béninois du nom de Ahinandjè Forcé se dresse entre Eudoxie Yao et Grand P. Surnommé Grand A, il jure sur tous les toits que l'Ivoirienne sera sa compagne. "La photo d’Eudoxie et moi que j’ai publiée sur ma page, c’est une photo que j’ai gardée parce que je savais qu’au bon moment j’allais l’utiliser", a publié le prétendant d'Eudo sur Facebook. Le jeune béninois ne nie pas les propos de la jeune dame qui a précisé qu'il est juste un fan.

"Elle est venue au Bénin; on l’avait invitée pour des showcases et on s’était vu, je me rappelle bien, dans la boîte ABCD. Elle a fini son show et je devais aller la voir pour discuter d'éventuelles choses que vous n'avez pas besoin de savoir forcément. Mais Eudoxie m'a promis qu'elle allait revenir au Bénin pour qu'on puisse conclure les choses. Je dors un jour, je me réveille le lendemain, et je vois Eudoxie en couple avec Grand P !", a déclaré Ahinandjè Forcé. Buzz ou réalité ? En tout cas, Grand A a menacé : "Eudodo, si tu ne reviens pas au Bénin pour qu’on puisse trouver un arrangement à l’amiable, c’est que tu vas débarquer au Bénin fortuitement sans même t’en rendre compte."