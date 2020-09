La relation entre l’artiste guinéen Grand P et la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao, semble très sérieuse. Nos deux tourtereaux vont bientôt célébrer leur union.

Eudoxie Yao et Grand P, bientôt le mariage?

C'est le grand amour actuellement entre la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, et le chanteur guinéen Grand P. Alors que beaucoup ne croient pas en cette relation amoureuse entre la go Bobaraba et cet homme de très petite taille, à la voix à peine audible, force est de constater que nos deux tourtereaux continuent, eux, de vivre passionnément leur aventure.

La bimbo ivoirienne avait annoncé même la tenue très prochaine de leur mariage. ‘’Bientôt, nous allons faire la dot... On ira voir ma maman pour cela et ensuite, nous allons préparer le mariage civil...‘’, avait-elle annoncé.

De plus, Eudoxie Yao s'en était prise au jeune blogueur Apoutchou National qui avait traité son amoureux de genie. "Grand P est un homme qui a souffert dans la vie; il a besoin d'amour. Dire que Grand P est un génie, j'ai eu mal. J'ai été choquée... Plus jamais, quelqu'un va s'attaquer à Grand P... Si je m'affiche avec Grand P, c'est mon problème; c'est mon corps. Je le donne à qui je veux. C'est ma bouche, j'embrasse qui je veux...Nous sommes tous des humains'', avait répliqué Eudoxie Yao, plus que jamais déterminée à être la future épouse de Grand P.

On en sait un peu plus désormais sur le mariage de nos deux célébrités. A en croire nos sources, le mariage civil de la Go Bobaraba et de l’artiste Grand P se déroulera dans le mois de janvier 2021.

L’on apprend également que le mariage traditionnel ou la dot, se fera avant la fin de l'année 2020 à Abidjan. A cet effet, Grand P a prévu de payer la somme de 5 millions de Fcfa en guise de dot à la famille de sa dulcinée Eudoxie Yao.