Remue-ménage: Pour Emma Lohoues, la chanteuse Josey n'existe plus

Emma Lohoues à propos de Josey: ''Je ne peux pas être en train de te soutenir contre vents et marées et un matin, j'entends que c'est toi qui crache sur moi...''

La chanteuse Josey et l'actrice Emma Lohoues étaient par le passé de grandes amies. Ces deux charmantes dames qui s’affichaient comme les meilleures copines du monde et passaient du bon temps ensemble, se sont éloignées sans que l'on n’en sache la principale raison. Autrefois complices, nos deux célébrités se regardent aujourd'hui en chiens de faïence.

On se souvient encore de la chaude empoignade entre ces deux femmes, qui avait défrayé la chronique en février 2019. Un message posté sur snapchat par un compte portant le nom de ''Josée Priscille'', a laissé ce commentaire assez amer : « Ça compte les dollars sur snap et ça va à Dubai sans son animal de compagnie».

Reprochant à la chanteuse d'être l'auteure du post qui attaquait ouvertement son amie fidèle Ozoua, Emma Lohoues était entrée dans une colère noire et n'avait pas manqué d'apporter la réplique. ''Mon animal de compagnie vaut dix mille fois ta vie et même ton avenir brouillé ma chérie ! Mes dollars t’ont fait mal ? Mais on dit que je me prostitue pour avoir ça non ? Fais aussi ou bien ? Toute ta vie de prostituée ne t’a rien apportée ? Normal, si tu le fais gratuitement... Apparemment ton métier ne te rapporte rien. Sinon tu n’allais pas avoir la jalousie comme diadème'', avait répliqué Emma Lolo. S'en était suivie une série d'invectives assez grossières entre la chanteuse et l'actrice.

Invitée, samedi dernier, à l'émission ''Accusé, levez-vous'', diffusée sur Trace FM, Emma Lolo a fait savoir que son amitié avec l'ex copine de l'international ivoirien, Serey Dié Geoffroy, est une histoire ancienne. ''C'est mon ex-petite sœur. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Je ne peux pas être en train de te soutenir contre vents et marées et un matin, j'entends que c'est toi qui crache sur moi... Dans ce cas, pour moi, tu n'existes plus", a lâché Emma Lohoues.