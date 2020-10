Titrologie du vendredi 02 octobre 2020: "Ouattara gâte les planteurs"

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 02 octobre 2020 est dominée par les tractations autour de l'élection présidentielle du 31 octobre. Le nouveau prix du kilogramme bord champ du cacao fixé par le gouvernement ivoirien fait également l'actualité.

La présidentielle du 31 octobre 2020 occupe une place assez importante dans la titrologie de ce vendredi. ''Présidentielle 2020: dans environ deux semaines, la Côte d'Ivoire entre dans une période cruciale'', peut-on lire à la Une de Soir Info, quand L'Essor ivoirien titre: ''Malgré les contre-vérités de l'opposition, Ouattara de plus en plus populaire''.

Le Quotidien d'Abidjan pointe à sa Une: ''Défiance à la communauté internationale par le régime Rhdp, vers des sanctions ciblées du Conseil de sécurité de l'ONU''. Le Nouveau Courrier indique à sa page d'accueil: ''Ce que le régime redoute, arrive à grand pas. La dernière mise en garde des États-Unis. Les militants Rhdp totalement désemparés''.

Pour sa part, Le Temps affiche à sa Une: ''3e mandat, refus des décisions de la Cour africaine...60 chefs d'états et 14 institutions internationales saisis. Le mentor du Rhdp de plus en plus seul''.

Le Jour Plus s'est intéressé à la situation de KKB au Pdci-Rda: ''Conseil de discipline du Pdci/ Après le report de son audition, KKB: qu'on ne me pousse pas à bout. Je ne suis pas un homme à reculer devant les menace", lit-on à la Une du journal.

Le prix du kilogramme de cacao fixé par le gouvernement ivoirien a aussi été abordé dans la titrologie de ce jour. L'Expression mentionne à sa page d'ouverture: ''Cacao/ le prix bord champ fixé à 1000 FCFA: Ouattara gâte les planteurs''. Le Patriote affiche à sa page d'accueil: ''Fixation du prix du kilogramme de cacao à 1000 Fcfa, les agriculteurs au chef de l'État : merci président".

Dernière Heure Monde, pour sa part, pointe à sa Une: ''Campagne agricole 2020-2021, le prix du cacao fixé à 1000 Fcfa/ Kg, c'est du vrai blaguer-tuer''. Le Nouveau Réveil affiche à sa première page: ''Roublardise du régime Rhdp, Cacao, 1000f/Kg le prix de la campagne présidentielle 2020 de Ouattara''. Quant au journal Notre Voie, il barre à sa Une: ''Le prix du cacao fixé à 1000 Fcfa, une décision électoraliste''.