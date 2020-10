Titrologie du 05 octobre 2020: "Houphouët a rêvé, Ouattara a réalisé"

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 5 octobre 2020 est dominée par l’inauguration du stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé qui a eu lieu le samedi 3 octobre dernier.

La stade Olympique d'Ebimpé au coeur de la titrologie de ce lundi

L'inauguration du stade d'Ebimpė qui a eu lieu le samedi, a été décortiquée par plusieurs journaux ivoiriens ce lundi. L'Essor Ivoirien affiche à sa Une: ''Inauguration du stade d'Ebimpé, même dans les stades, Ouattara draine du monde, les preuves d'un coup Ko se précisent'', indique le journal.

Le Jour Plus pointe à sa première page: ''Inauguration du stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, Ouattara réalise le rêve d'Houphouët-Boigny, 46 ans après". "Le stade Olympique d’Ebimpé Alassane Ouattara, inauguré, samedi, Houphouët a rêvé, Ouattara a réalisé'', s'exclame Le Patriote.

L'intelligent d'Abidjan relaie quelques propos du président Alassane Ouattara lors de son discours à l'inauguration dudit stade. ''Chers jeunes, nous vous donnons ce joyau en sachant que vous allez vous en occuper''. Même son de cloche pour Fraternité Matin qui indique à sa première page: ''Inauguration du stade d'Ebimpé, Ouattara: ce n'est que le début''.

L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 reste toujours dominante dans la titrologie. Le Nouveau Courrier barre à sa page d'ouverture: ''A quelques jours de la Présidentielle, ce que vient faire la mission conjointe Cedeao, Ua, Nations-unies à Abidjan''.

Le Quotidien d'Abidjan, pour sa part, mentionne à sa Une: ''Situation sociopolitique explosive, le monde entier se saisit du dossier ivoirien, des émissaires de l'ONU, de l'Ua et de la Cedeao chez Ouattara''. ''Pour une élection inclusive et transparente, Ouattara va-t-il enfin écouter la Cedeao, l'Ua et l'Onu ?'', s'interroge Le Nouveau Réveil.

Le Bélier Intrépide, lui, s'est intéressé au giga meeting de l'opposition qui se tiendra le 10 octobre prochain. ''Guikahué donne des consignes fermes aux délégués du Pdci-Rda'', titre le journal.