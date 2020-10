Sport: Le stade olympique d'Ebimpé devient "stade Alassane Ouattara"

Comme annoncé depuis quelques jours, le stade olympique d'Ebimpé qui porte désormais le nom de son illustre bâtisseur, le président Alassane Ouattara, a été inauguré le samedi 03 octobre 2020.

Sports: le Président Alassane Ouattara inaugure le nouveau stade olympique d'Ebimpé

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a procédé, le 3 octobre 2020, à l'inauguration du nouveau stade olympique d'Ebimpé (Anyama), fruit de la coopération réussie entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le Président Ouattara a exprimé sa fierté pour la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine.

Le Chef de l'Etat a remercié son homologue chinois Xi Jinping, de l'avoir honoré, en baptisant cette infrastructure "stade olympique Alassane Ouattara". L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, Wan Li a salué l'excellence des relations sino-ivoiriennes.

Le diplomate chinois a réitèré l'engagement des plus hautes autorités de son pays à maintenir la dynamique de coopération gagnante-gagnante établie depuis 1983.

Les temps forts de cette cérémonie d'inauguration ont été la fresque présentée par le chorégraphe ivoirien Georges Momboye et le match opposant deux clubs ivoiriens de football, les plus titrés, l'Asec Mimosas et l'Africa Sports.

Cette nouvelle infrastructure sportive va abriter comme d'autres en construction à Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro, les matchs de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) que la Côte d'Ivoire organisera en 2023.

Les travaux de construction de ce stade ont été lancés le 22 décembre 2016 pour un coût global de 67,5 milliards de FCFA. Il a une capacité de plus de 60 mille places.

SOURCE : CICG