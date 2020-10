Eudoxie Yao et Grand P s'expliquent sur la vidéo porno sur la toile

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, et son amoureux guinéen, Grand P, se sont prononcés sur la fameuse sextape qui suscite de chaudes discussions sur la toile.

Eudoxie Yao: ''Je porterai plainte contre ceux qui ont publié cette vidéo''

Eudoxie Yao et Grand P, en séjour actuellement en Guinée, ont été cités dans un scandale sexuel qui a enflammé la toile lundi après-midi. En effet, ils ont été pointés du doigt comme les acteurs d'une vidéo à caractère pornographique qui a circulé sur les réseaux sociaux.

Après avoir apporté un démenti à cette information, Eudoxie Yao est revenue à la charge dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, afin d'apporter plus de précisions.

''C'est vrai que j'aime me mettre en sexy par moment mais j'ai des limites. Je ne peux jamais faire ce genre de choses. Ce n'est ni moi, ni Grand P dans cette vidéo. Grand P, je l'aime, on doit se marier en décembre mais lui et moi n'avons jamais eu de rapports sexuels. Même si on couchait ensemble, je n'allais pas filmer nos ébats. Ma moralité ne me permet pas. Il paraît que la vidéo se trouve sur un site pornographique. Ils ont caché les visages et ils disent que c'est moi et Grand P'', a dénoncé Eudoxie Yao.

Avant d'ajouter: ''Je porterai plainte contre ceux qui ont publié cette vidéo. Ces personnes répondront de leurs actes. Je ne sais pas ce que j'ai fait et puis des gens veulent me salire. C'est de la pure sorcellerie. Ce n'est pas de ma faute si aujourd'hui, je suis célèbre, c'est la volonté de Dieu... Mais sachez que cette affaire ne restera pas impunie. Si j'ai laissé cette affaire, changez mon nom''.

A la suite de sa dulcinée, le chanteur guinéen Grand P est également monté au créneau pour dire sa part de vérité. ''Ce n'est pas moi que vous avez vu dans cette vidéo. Ce n'est pas aussi ma femme Eudoxie Yao. Ma femme est à l'hôtel. Moi je suis à la maison, comment on peut se rapprocher. C'est après le mariage que tout ça peut arriver. Laissez ma femme tranquille. C'est quoi cette jalousie? Celui qui veut ou pas, ma femme et moi allons faire le tour du monde... Si vous ne faites pas attention, je vais porter plainte'', a-t-il maugréé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.