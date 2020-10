Éléphants: Ce qui s'est réellement passé entre Serey Dié et Serge Aurier

Les internationaux ivoiriens, Serey Dié Geoffroy et Serge Aurier se sont-ils bigarrés lors du dernier regroupement des Éléphants de Côte d'Ivoire? Toute la vérité.

Toute la vérité sur la chaude empoignade entre Serey Dié et Serge Aurier

Dans une vidéo publiée le week-end sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit l'ancien capitane des Éléphants, Serey Dié Geoffroy, tenir par les colles de l’actuel capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Serge Aurier. Le premier cité s'est même permis de légèrement porter main à son jeune frère.

Une scène surréaliste qui a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart ont pensé à une bagarre entre les deux footballeurs ivoiriens. Ce qui n'est pas le cas, à en croire une source très introduite dans le staff des Éléphants.

''Serey Dié est beaucoup taquin; il a l'habitude de rigoler de la sorte avec ses coéquipiers. Cela contribue à la bonne entente dans le groupe. C'est d'ailleurs pour tout cela, que Patrice Beaumelle a décidé de le rappeler en sélection. Cette vidéo a été tournée avant le match contre le Japon; ça n'a absolument rien à voir avec une bagarre. Si c'était le cas, l'information se serait répandue le jour même dans la presse'', a rassuré notre source.

De plus, l'on peut constater dans la fameuse vidéo, que Serge Aurier et Serey Dié arboraient un sourire pendant la scène, sans oublier le caméraman lui même qui ne s'est pas empêché d'éclater de rire. Ce qui laisse penser qu'il ne s'agissait pas d'une bagarre entre ces deux joueurs qui étaient de l'expédition en Guinée équatoriale lors de la CAN 2015, sanctionnée par le sacre des Éléphants de Côte d'Ivoire.

Pour rappel, l'équipe de Côte d'Ivoire avait tenu en échec le 5 octobre dernier, la Belgique ( 1-1) avant de s'incliner le 13 octobre face au Japon ( 1-0).