Côte d'Ivoire: Gervinho et Serey Dié de retour au sein des Éléphants

Le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, a dévoilé sa liste des 26 joueurs retenus pour les deux prochains matchs amicaux.

La toute première liste de Patrice Beaumelle avec les Éléphants de Côte d'Ivoire

Après un peu plus de 10 mois d’inactivité, les Éléphants de Côte d’Ivoire, reprennent du service avec la prochaine trêve internationale prévue du 5 au 13 octobre prochain. Deux matches amicaux sont prévus à cet effet. Le premier, face à l’équipe de Belgique le 8 octobre au stade du Roi Baudoin à 20h45 heure locale, et le second, contre le Japon, prévu le 13 octobre au Stade de Galgenwaard d'Utrecht aux Pays-Bas.

Pour ces deux rencontres, le nouveau sélectionneur des Éléphants, Patrice Beaumelle, a dévoilé une liste de 26 joueurs. L'on enregistre le retour du virevoltant attaquant ivoirien, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, qui avait été écarté par le précédent sélectionneur Kamara Ibrahim. Aussi l'infatigable milieu de terrain, Serey Diė Geoffroy qui avait récemment annoncé sa retraite internationale, renoue avec la pelouse.

L'attaquant ivoirien évoluant au Koweït, Jouma Saeed Désiré, a été appelé pour la toute première fois en sélection. Lui qui avait longtemps été ignoré malgré ses excellentes performances dans le golf.

Le commando de Patrice Beaumelle

1. Sylvain Gbohouo (TPMazembe)

2. Eliezer Ira Tape (FC San Pedro)

3. Nicolas Tié (Vitória Guimaraes SC)

4. Éric Bailly (Manchester United)

5. Ismaël Traore (SCO Angers)

6. Simon Déli (Club Bruges)

7. Sinaly Diomande (Olympique Lyonnais)

8. Odilon Kossounou (Club Bruges)

9. Serge Aurier (Tottenham)

10. JD Akpa Akpro (Lazio Rome)

11. Maxwell Cornet (OL)



12. Ghislain Konan (Reims)

13. Geoffrey Serey Die (Fc Sion)

14. Habib Maiga (Fc Metz)

15. JM Seri (Fulham)

16. Mohamed Doumbia (Dukla Pragues)

17. Franck Kessié (Milan AC)

18. Nicolas Pépé (Arsenal)

19. Max Alain Gradel (Sivasspor)

20. Gervinho (Parmes)

21. Wilfried Zaha (Crystal Palace)

22. Christian Kouamé (Fiorentina)

23. Juma Saeed (Al Koweït)

24. Lago Junior (Mallorca RCD)

25. Jean Evrard Kouassi (Wuhan Zall)

26. Wilfried Kanon (Pyramids Fc)