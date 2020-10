Pour se venger : Il publie les photos intimes de sa copine sur Facebook

AKAB a osé publié les photos intimes de copine sur internet ! Après avoir passé quelques mois intenses d'amour avec dame LOR, le jeune homme supporte mal la rupture. Au lieu d'entamer les négociations, il décide de nuire à son ancienne compagne.

Des photos intimes publiées sur le net, la police intervient

Tout commence en juillet 2020. Dame LOR, en quête du grand amour fait la connaissance d'AKAB. Le courant passe bien entre les deux. Très vite, ils se mettent ensemble, surtout qu'ils sont tous les deux célibataires. Pour maintenir la flamme de l'amour, les tourtereaux s'expédient des photos intimes, comme le confirme la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) qui relaie l'information. Le couple vit un vrai bonheur !

Mais au moment où il s'attend le moins, la chérie d'AKAB annonce sa volonté de rompre et mettre fin à leur relation. L'homme n'en croit pas ses yeux quand il lit le message laissé par dame LOR. Il tombe des nues. Finalement, il se résout à accepter la décision de celle qui est désormais son ancienne copine.

En fait, AKAB fait mine d'accepter le départ de LOR puisqu'il a juré de lui faire payer. Il créé un profil Facebook et envoie les photos intimes de son ex à certains de ses proches. La jeune dame est choquée. Quand elle en parle à son ancien conjoint, ce dernier assume les faits et menace même d'élargir la diffusion à d'autres contacts, à moins qu'elle ne revienne sur sa décision.

Selon la PLCC, dame LOR se fie aux conseils d'amis et saisit la PLCC pour déposer une plainte. Les hommes du Laboratoire de criminalité numérique (LNC) réussissent à découvrir que les photos ont été publiées par AKAB. Conduit dans les locaux de la PLCC, le mis en cause ne fait pas de difficulté pour reconnaitre les faits. Pour se défendre, il avance qu'il avait voulu se venger et l'obliger à revenir à ses côtés.