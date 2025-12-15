Indignation à Abidjan après la profanation de la tombe de Nadiya Sabeh

Le recueillement autour de la disparition de Nadiya Sabeh, épouse de l’artiste ivoirien Ariel Sheney est perturbé. Sa tombe a été profanée au petit matin de ce dimanche 14 décembre 2025, au cimetière municipal de Williamsville.

Un acte glaçant : la tombe de Nadiya Sabeh, l’épouse d’Ariel Sheney, profanée

Les faits de profanation de la tombe de Nadiya Sabeh se seraient produits à l’aube. Alertés aux environs de 7 heures, les agents du Commissariat du 11ᵉ arrondissement d’Adjamé-Williamsville se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Une intervention rapide qui a conduit à l’interpellation d’un suspect, identifié sous les initiales K. G. S., âgé de 26 ans, présenté par les autorités comme l’auteur présumé de cet acte de profanation.

Les circonstances exactes restent à préciser. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les motivations du suspect et d’établir les responsabilités. À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué davantage de détails, sur la poursuite des investigations.

Nadiya Sabeh est décédée le 3 décembre dernier des suites d’un cancer du sein, une disparition qui a profondément ému de nombreux proches, admirateurs et membres du milieu artistique ivoirien. Son inhumation a eu lieu le samedi 13 décembre 2025, au cimetière de Williamsville, en présence de sa famille et de nombreuses personnalités venues lui rendre un dernier hommage.

La profanation de sa sépulture, à peine vingt-quatre heures après son enterrement, a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont exprimé leur incompréhension et leur colère face à un acte jugé irrespectueux et profondément choquant. Des fais qui font penser à Dj Arafat, complètement exhumé lui aussi après son enterrement.

En attendant les conclusions de l’enquête, cette affaire jette une ombre lourde sur un moment qui aurait dû rester celui du silence et du respect. Pour la famille de la défunte, et notamment pour Ariel Sheney, déjà éprouvé par le deuil, l’émotion est d’autant plus vive que la douleur semblait à peine commencer à se refermer.

