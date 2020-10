Grave accident sur la route de l'aéroport, plusieurs militaires blessés

Alors qu'ils sont commis à la sécurisation de l'élection présidentielle, des militaires ivoiriens ont été victimes d'un grave accident de la circulation, ce mercredi 28 octobre 2020, à Abidjan. Le bilan partiel fait état de plusieurs blessés dont certains dans un cas grave.

Récurrence d' accident au sein des militaires ivoiriens

La Côte d'Ivoire traverse une situation sociopolitique quelque peu délicate. La tension entre les acteurs politiques ivoiriens est d'autant plus exacerbée que le scrutin présidentiel qui se tient dans trois jours, suscite quelques inquiétudes.

Les autorités ivoiriennes ont donc réquisitionné environ 35 000 éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour l'opération « Barrissement de l'éléphant » en vue de la sécurisation de ce scrutin.

C'est pourtant dans cette atmosphère que des militaires ont subi un grave accident de la circulation, ce mercredi, sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un cargo militaire s'est en effet renversé, alors qu'il avait à son bord une dizaine de soldats.

Plusieurs blessés ont été signalés dont certains dans un cas grave. À en croire des témoins, cet accident est survenu aux environs de 09H GMT. Selon un célèbre cyberactiviste, « c'est en voulant éviter un chien que ce camion militaire s’est renversé vers l’hôtel Radisson ».

Ce qui devrait être un fait divers devient cependant une situation à prendre au sérieux d'autant plus que la récurrence d'accidents au sein des Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) devient de plus en plus inquiétante.

Pour rappel, lors de la visite d'État du Président Alassane Ouattara dans la région du Hambol, deux avions de l'armée ivoirienne ont fait une collision. De retour de la visite d'Etat du chef de l'Etat dans le Moronou, deux véhicules du GSPR (Groupe de Sécurité du Président de la République) sont entrés en collision, occasionnant deux morts, selon le bilan officiel.

Sur le 4e Pont, un autre accident s'est produit, ce mercredi, aux environs de 5H du matin. Trois employés ont vu leur véhicule plonger dans la lagune. Leurs corps ont été repêchés.

La rédaction d'Afrique-sur7 souhaite prompt rétablissement au blessés, et toutes ses condoléances aux familles des disparus.