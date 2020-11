Titrologie 6 Nov. 2020: "Énormes pressions diplomatiques sur Bédié''

La Titrologie de ce vendredi 6 novembre est dominée par la situation sociopolitique assez tendue qui prévaut en Côte d'Ivoire après le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

La crise postélectorale au coeur de la Titrologie de ce vendredi

Certains quotidiens ivoiriens ont évoqué des négociations entre le régime Ouattara et l'opposition. Le quotidien L'Inter barre à sa Une: ''Situation postélectorale tendue, ça négocie fort entre Pouvoir et opposition. Ouattara pose une condition non négociable. Ce que demande Bedié''.

Soir Info barre à sa page d'ouverture: ''Crise postélectorale en Côte d'Ivoire, après la création du CNT, énormes pressions diplomatiques sur Bédié''.

Des journaux proches du Rhdp font savoir que les carottes sont cuites pour l'opposition et le CNT. Le Patriote affiche à sa Une: ''Appel à la désobéissance civile et au boycott actif, création du CNT, comment Bédié a perdu la face. Le Sphinx, désormais un homme seul''.

Le Jour plus, pour sa part, pointe à sa Une: ''Tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, Ouattara mate la rébellion. Affi N'Guessan tombe en brousse''. Quant à L'Expression, il pointe à sa Une: ''Situation sociopolitique/ les ambassadeurs occidentaux à Bédié: ''Renoncez au CNT, c'est une voie sans issue''.

'' Présidentielle 2020 / par la faute de Soro, Bédié et plusieurs opposants vers la prison'', peut-on lire à la Une de L'Essor ivoirien, tandis que Le Mandat mentionne à sa première page: ''Tentative de déstabilisation, tous les chemins mènent à Guillaume Soro''.

Cependant, des journaux proches de l'opposition, estiment que Bédié et le CNT sont toujours dans la course. Le Nouveau Réveil pointe à sa Une: ''Malgré le blocus autour de sa résidence, Bédié est au travail''.

Même son de cloche pour Le Bélier Intrépide qui indique à sa page d'ouverture que ''malgré le blocus autour de sa résidence, le président Bédié déterminé. Ouattara au bout du gouffre".

''Ébranlé par la mise en place du CNT, Ouattara négocie la dissolution du CNT. Voici ce que les émissaires ont proposé au président Bédié'' titre L'Héritage.