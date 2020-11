Profond désaccord au CNT ? Mamadou Koulibaly dit tout

Dans une publication sur son compte Twitter, Mamadou Koulibaly a réagi à l'information selon laquelle le Conseil national de transition (CNT), mis en place par l'opposition ivoirienne, serait en proie à un profond désaccord entre les leaders. Qu'en est-il réellement ?

Mamadou Koulibaly dément la rumeur de désaccord au sein du CNT

Au lendemain de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, l'opposition ivoirienne qui a boycotté le scrutin n'a pas attendu la proclamation des résultats pour annoncer la création d'un Conseil national de transition dont la présidence est assurée par Henri Konan Bédié. Trois missions essentielles sont confiées à ce nouvel organe. Il s'agit notamment de préparer le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle juste, transparente et inclusive", "mettre en place, dans les prochaines heures, un gouvernement de transition" et "convoquer les assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d’Ivoire".

Trois jours après, le "gouvernement de transition" annoncé n'a toujours pas vu le jour. Des informations circulant sur les réseaux indiquaient que des dissensions existent déjà entre les leaders de l'opposition. On a appris qu'Assoa Adou ne voudrait pas d'Affi N'guessan comme porte-parole et que Mamadou Koulibaly, Albert Mabri Toikeusse et Marcel Amon-Tanoh menaceraient de quitter le CNT si les proches de Laurent Gbagbo y apportent leur divergence.

"Désinformation ! ATTENTION ! Je viens de le recevoir par WhatsApp. Des fausses histoires Colportées par l'ennemie pour discréditer et semer le trouble dans les rangs du CNT. Ces points sont totalement faux, d'autant que pour ce qui me concerne le pt 4, est une grosse contre-vérité", a prévenu Mamadou Koulibaly.