Malgré le discours de Ouattara, M'Batto à feu et à sang, ce mardi

Dans son discours à la Nation, lundi, Alassane Ouattara a appelé ses compatriotes à l'apaisement et au dialogue. La localité de M'Batto s'est cependant réveillée, ce mardi, avec un affrontement intercommunautaire entre Agni et Malinké.

Affrontements Agni - Malinké à M'Batto, les forces de l'ordre s'interposent

Déclaré officiellement Président de la République par le Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara avait déploré les violences qui ont cours ces derniers temps à travers la Côte d'Ivoire. Invitant ses compatriotes au pardon mutuel et à la tolérance, pour continuer de vivre ensemble, dans la paix, le président ivoirien a surtout mis en garde les auteurs et complices de ces violences.

« Je veux vous dire aussi que ces agissements ne resteront pas impunis. Des enquêtes seront menées afin de situer toutes les responsabilités. Les auteurs ainsi que leurs complices, où qu’ils se trouvent, seront recherchés, interpelés et traduits devant les tribunaux, afin qu’ils répondent de leurs actes », a-t-il déclaré.

Alors que l'on s'attendait à un retour au calme à lendemain de ce discours du chef de l'État, que nenni ! La ville de M'Batto, dans la région du Moronou, s'est plutôt réveillée, ce mardi, avec un affrontement entre les autochtones Agni et les allogènes Malinké. Des morts, des blessés, des corps calcinés, des courses poursuites, une véritable chasse à l'homme ponctuée de destruction et d'incendie de biens publics et privés.

Aucun bilan n'est pour l'instant établi au moment où nous mettions cet article sous presse. Les Forces de l'ordre sont toutefois à pied d'oeuvre pour ramener le calme et la quiétude dans cette localité de l'Est ivoirien.

À noter que l'opposition ivoirienne avait lancé un autre mot d'ordre de marche éclaté, le lundi 9 novembre. Aussi, de nombreuses communes ivoiriennes, notamment Yamoussoukro, Sikensi, Yopougon, pour ne citer que celles-là, étaient déjà en ébullition en ce début de semaine.