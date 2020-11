Violences électorales: Ouattara accuse gravement Bédié et l'opposition

Déclaré vainqueur au terme d’un scrutin boycotté par l’opposition politique ivoirienne le samedi 31 octobre dernier, le président Alassane Ouattara s’est adressé à la nation, lundi 9 novembre 2020.

Alassane Ouattara: "Nous déplorons malheureusement les incidents provoqués par l’opposition politique"

Le Conseil constitutionnel a confirmé, lundi, la victoire du candidat Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Le chef de l’ Etat sortant, candidat à sa propre succession, a recueilli, selon les résultats provisoires de la CEI et confirmés 5 jours plus tard par Mamadou Koné, président du Conseil Constitutionnel, 94,27 % des suffrages exprimés.

L’ex-directeur général du Fonds monétaire international (FMI) devient ainsi le premier président de la 3è République de Côte d’ Ivoire, au terme d’un scrutin émaillé de violences, occasionnant des morts et des blessés dans plusieurs localités du pays. Des violences dont-il impute la responsabilité à l’opposition ivoirienne.

«A l’issue de ce processus électoral, nous déplorons malheureusement les incidents provoqués par l’opposition politique, avec des conséquences parfois dramatiques dans certaines localités de notre pays », a déploré le président ivoirien.

«J’exprime ma compassion et mon soutien à toutes les familles qui ont perdu des proches; aux blessés et à tous ceux qui ont subi des pertes matérielles à l’occasion des actes de violence injustifiés commis dans le cadre du mot d’ordre de boycott actif, lancé par des Partis politiques de l’opposition, qui ont émaillé toute la période électorale », a-t-il poursuivi.

Dans son allocution, Alassane Ouattara assure que le scrutin du 31 octobre a été le couronnement d’un processus entamé depuis trois ans, marqué par plusieurs discussions du Gouvernement avec les différents acteurs de la scène politique nationale et de la société civile.

« Que ce soient la recomposition de la Commission Electorale Indépendante ou le Code électoral, les réformes introduites n’ont concerné que les points ayant fait l’objet de consensus entre les participants à ces échanges. Ces réformes ont été, par la suite, examinées et adoptées par l’Assemblée Nationale et le Sénat », a expliqué le président Ouattara.

C’est pourquoi, le candidat du RHDP dit exprimer ses regrets quant au retrait de la course de certains candidats notamment Henri Konan Bédié du PDCI-RDA et Pascal Affi N’guessan du FPI.

« Je regrette la décision de certains candidats retenus par le Conseil Constitutionnel, qui sont délibérément sortis du processus démocratique. En raison de cette attitude, je déplore que de nombreux Ivoiriens aient été privés d’exercer leur droit civique », a-t-il exprimé.

Alassane Ouattara a promis que les auteurs des actes de violences seronts traqués et traduits devant les juridictions ivoiriennes. Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’guessan n’ont pas pris part au scrutin du 31 octobre au motif que les conditions garantissant la tenue d’un scrutin apaisé, crédible et transparent, n’étaient pas réunies.

En plus de la désobéïssance civile, les opposants ont appelé au boycott actif de l'élection présidentielle en guise de protestation contre la candidature jugée "illégale" du président Ouattara.